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Бойцы группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:15 05.05.2025 (обновлено: 11:09 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/boytsy-2014969551.html
Бойцы группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Бойцы группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2025
Бойцы группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Бойцы расчета системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк" на передовой на Красноармейском... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:15:00+03:00
2025-05-05T11:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014968889_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_6b714ab8ef18e171ca9d457c50794d6f.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Бойцы расчета системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк" на передовой на Красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.Военнослужащие вместе с портретами своих дедов выехали на выполнение задач, разместив их на боевых машинах, таким образом отдав дань памяти воинам-победителям.Каждый портрет героя — отдельная история событий тех лет. "Это мой родной дед Амелин Николай Иванович, 1933 года рождения. В 1943-м он ребенком в десятилетнем возрасте попал в плен. Их немцы забрали в Германию и использовали как доноров для своих солдат. Год он работал в войну, и с них брали кровь — и в последующем, когда наши войска уже подходили к этому лагерю, они начали расстреливать лагеря, бараки, в которых жили пленные. Дед уже подготовили себе яму, могилу братскую, и их не успели расстрелять, их освободили наши советские солдаты", — рассказал агентству участник акции Дмитрий Казарялов.В современных событиях также присутствует преемственность поколений. Например, командир отделения Андрей Булатов рассказал, что его дед воевал в Великую Отечественную войну с 1942-го по 1945 год на легендарной "Катюше" БМ-13. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что она — прабабушка всех реактивных систем залпового огня, в том числе и установки дистанционного минирования "Земледелие", на которой служит боец."Мой дед Муртазин Фаркул Баян Муртазинович родился в Кушаревском районе (Башкирии. — Прим. ред.), в деревне Бакеево. Прошел всю Великую Отечественную войну сапером. Я начинал свой путь тоже сапером. Для меня большая честь выполнять боевые задачи вместе со своим дедом. В любом случае мы одержим победу, как наши деды. Враг будет разбит — и победа будет за нами", — отметил военнослужащий, старательно приклеивший на боевую машину портрет деда-героя перед выездом на задачу.Систему дистанционного минирования "Земледелие" используют для установки минно-взрывных заграждений на расстоянии до 15 километров — как для пехоты, так и для техники противника. На выполнении боевой задачи одновременно с реактивной установкой выезжает машина прикрытия.
https://ria.ru/20250505/pamyatnik-2014967722.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия
Бойцы группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Бойцы группировки "Центр" приняли участие в "Бессмертном полке" на передовой

© Фото : Донецкое агентство новостейБойцы расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Бойцы расчета инженерной системы дистанционного минирования Земледелие приняли участие в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Донецкое агентство новостей
Бойцы расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Бойцы расчета системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк" на передовой на Красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие вместе с портретами своих дедов выехали на выполнение задач, разместив их на боевых машинах, таким образом отдав дань памяти воинам-победителям.
Военнослужащие 40-го инженерно-саперного полка группировки Центр к 80-летию Победы восстановили памятник рядом с селом Дмитровка в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Каждый портрет героя — отдельная история событий тех лет.
"Это мой родной дед Амелин Николай Иванович, 1933 года рождения. В 1943-м он ребенком в десятилетнем возрасте попал в плен. Их немцы забрали в Германию и использовали как доноров для своих солдат. Год он работал в войну, и с них брали кровь — и в последующем, когда наши войска уже подходили к этому лагерю, они начали расстреливать лагеря, бараки, в которых жили пленные. Дед уже подготовили себе яму, могилу братскую, и их не успели расстрелять, их освободили наши советские солдаты", — рассказал агентству участник акции Дмитрий Казарялов.
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В современных событиях также присутствует преемственность поколений. Например, командир отделения Андрей Булатов рассказал, что его дед воевал в Великую Отечественную войну с 1942-го по 1945 год на легендарной "Катюше" БМ-13. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что она — прабабушка всех реактивных систем залпового огня, в том числе и установки дистанционного минирования "Земледелие", на которой служит боец.
«
"Мой дед Муртазин Фаркул Баян Муртазинович родился в Кушаревском районе (Башкирии. — Прим. ред.), в деревне Бакеево. Прошел всю Великую Отечественную войну сапером. Я начинал свой путь тоже сапером. Для меня большая честь выполнять боевые задачи вместе со своим дедом. В любом случае мы одержим победу, как наши деды. Враг будет разбит — и победа будет за нами", — отметил военнослужащий, старательно приклеивший на боевую машину портрет деда-героя перед выездом на задачу.
Систему дистанционного минирования "Земледелие" используют для установки минно-взрывных заграждений на расстоянии до 15 километров — как для пехоты, так и для техники противника. На выполнении боевой задачи одновременно с реактивной установкой выезжает машина прикрытия.
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