https://ria.ru/20250505/bloomberg-2015000179.html

Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа

Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа - РИА Новости, 05.05.2025

Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа

Еврокомиссия выступила за полный запрет импорта российского газа, передает Bloomberg. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:26:00+03:00

2025-05-05T11:26:00+03:00

2025-05-05T13:21:00+03:00

экономика

москва

россия

брюссель

еврокомиссия

в мире

страсбург

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выступила за полный запрет импорта российского газа, передает Bloomberg."В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, (Европейская. — Прим. ред.) комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа — и трубопроводного, и в форме СПГ, по <...> долгосрочным соглашениям. Этот запрет вступит в силу к концу 2027 года", — говорится в релизе.По данным агентства, Брюссель в июне хочет предложить запретить поставки по существующим и новым соглашениям с Москвой. В статье указано, что меры, которые затронут спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца этого года. Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара, Канады.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, Россия готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий.

https://ria.ru/20250422/evropa-2012631890.html

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

https://ria.ru/20250430/slovakiya-2014499497.html

москва

россия

брюссель

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, брюссель, еврокомиссия, в мире, страсбург, дмитрий песков