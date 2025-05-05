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Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа - РИА Новости, 05.05.2025
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11:26 05.05.2025 (обновлено: 13:21 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/bloomberg-2015000179.html
Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа
Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа - РИА Новости, 05.05.2025
Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа
Еврокомиссия выступила за полный запрет импорта российского газа, передает Bloomberg. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:26:00+03:00
2025-05-05T13:21:00+03:00
экономика
москва
россия
брюссель
еврокомиссия
в мире
страсбург
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выступила за полный запрет импорта российского газа, передает Bloomberg."В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, (Европейская. — Прим. ред.) комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа — и трубопроводного, и в форме СПГ, по &lt;...&gt; долгосрочным соглашениям. Этот запрет вступит в силу к концу 2027 года", — говорится в релизе.По данным агентства, Брюссель в июне хочет предложить запретить поставки по существующим и новым соглашениям с Москвой. В статье указано, что меры, которые затронут спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца этого года. Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара, Канады.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, Россия готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий.
https://ria.ru/20250422/evropa-2012631890.html
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экономика, москва, россия, брюссель, еврокомиссия, в мире, страсбург, дмитрий песков
Экономика, Москва, Россия, Брюссель, Еврокомиссия, В мире, Страсбург, Дмитрий Песков
Bloomberg: ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа

Bloomberg: ЕК предложит запретить весь импорт российского газа к концу 2027 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выступила за полный запрет импорта российского газа, передает Bloomberg.
"В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, (Европейская. — Прим. ред.) комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа — и трубопроводного, и в форме СПГ, по <...> долгосрочным соглашениям. Этот запрет вступит в силу к концу 2027 года", — говорится в релизе.
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По данным агентства, Брюссель в июне хочет предложить запретить поставки по существующим и новым соглашениям с Москвой.
В статье указано, что меры, которые затронут спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца этого года. Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара, Канады.
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