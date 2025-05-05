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"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:56 05.05.2025 (обновлено: 10:34 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html
"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского
"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского - РИА Новости, 05.05.2025
"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского
Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая, но со стороны Запада нет никаких слов осуждения, заявил РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:56:00+03:00
2025-05-05T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
киев
владимир зеленский
александр меркурис
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая, но со стороны Запада нет никаких слов осуждения, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание", — сказал он.Аналитик отметил, что в западных СМИ нет ни одного комментария и ни одной реакции, будто Зеленский ничего не говорил. По словам обозревателя, это далеко не первый раз, когда западная общественность не получает информации о том, что из себя представляет Зеленский на самом деле.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
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в мире, москва, россия, киев, владимир зеленский, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Меркурис
"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского

Аналитик Меркурис: заявления Зеленского не что иное, как блеф

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая, но со стороны Запада нет никаких слов осуждения, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание", — сказал он.
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Аналитик отметил, что в западных СМИ нет ни одного комментария и ни одной реакции, будто Зеленский ничего не говорил. По словам обозревателя, это далеко не первый раз, когда западная общественность не получает информации о том, что из себя представляет Зеленский на самом деле.
Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр Меркурис
 
 
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