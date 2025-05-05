https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html

"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского

"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского - РИА Новости, 05.05.2025

"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского

Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая, но со стороны Запада нет никаких слов осуждения, заявил РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T04:56:00+03:00

2025-05-05T04:56:00+03:00

2025-05-05T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

москва

россия

киев

владимир зеленский

александр меркурис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009780691_107:271:2811:1792_1920x0_80_0_0_099fd22cc25beac4dbacb54f6b4330f9.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая, но со стороны Запада нет никаких слов осуждения, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание", — сказал он.Аналитик отметил, что в западных СМИ нет ни одного комментария и ни одной реакции, будто Зеленский ничего не говорил. По словам обозревателя, это далеко не первый раз, когда западная общественность не получает информации о том, что из себя представляет Зеленский на самом деле.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, киев, владимир зеленский, александр меркурис