https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html

"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве

"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве - РИА Новости, 05.05.2025

"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве

Связь "Билайна" в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:51:00+03:00

2025-05-05T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Связь "Билайна" в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб - из Москвы. "В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сообщили в компании. Операторы Т2 и МТС отказались от комментариев.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014995936.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, москва, россия, билайн, мтс, т2