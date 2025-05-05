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"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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11:51 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html
"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве
"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве
Связь "Билайна" в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Связь "Билайна" в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб - из Москвы. "В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сообщили в компании. Операторы Т2 и МТС отказались от комментариев.
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общество, технологии, москва, россия, билайн, мтс, т2
Общество, Технологии, Москва, Россия, Билайн, МТС, Т2
"Билайн" предупредил о неустойчивой работе связи в Москве

В работе "Билайна" в Москве возможны сбои по независящим от оператора причинам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в центре Москвы
Мужчина в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Связь "Билайна" в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб - из Москвы.
"В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сообщили в компании.
Операторы Т2 и МТС отказались от комментариев.
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