Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года
Меняйло: правительство продлило механизм помощи пострадавшим в Беслане до 2030 г
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники траурных мероприятий в годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане
Участники траурных мероприятий в годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане. Архивное фото
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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Механизм предоставления адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане, по поручению президента РФ Владимира Путина продлен до 2030 года, сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.
В ходе посещения премьером России Михаилом Мишустиным в понедельник в Беслане нового Дома детского творчества Меняйло представил главе правительства генплан социально-экономического развития города. Как рассказал Меняйло, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021-2028 годах запланировано 603,3 миллиона рублей. По решению главы государства, механизм будет продлен до 2030 года, а ежегодная субсидия на эту адресную помощь увеличена с 44 до 100 миллионов рублей.
В соответствии с генпланом, в 2026 году в городе также запланирована реставрация мемориального комплекса "Город ангелов", созданного в память о жертвах теракта в Беслане. На эти цели выделяется 110 миллионов рублей.
Как сообщил Меняйло, среди других мероприятий плана - строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа 1". Глава региона подчеркнул, что наполнение центра реализуется во взаимодействии с организацией "Матери Беслана". Затем центр будет передан в федеральное ведение.
По словам Меняйло, в целом, генплан включает реконструкцию и строительство 49 объектов, таких, как подстанция скорой помощи, сеть водоснабжения, капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу Терека. Полностью завершить выполнение всех пунктов генплана планируется в 2025-2026 годах.
Мишустин осмотрел и сам Дом детского творчества в Беслане. Здание Дома творчества открывается после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием.