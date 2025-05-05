https://ria.ru/20250505/beslan-2015067198.html

Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года

Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года - РИА Новости, 05.05.2025

Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года

Механизм предоставления адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане, по поручению президента РФ Владимира... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:37:00+03:00

2025-05-05T14:37:00+03:00

2025-05-05T14:37:00+03:00

общество

беслан

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михаил мишустин

владимир путин

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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Механизм предоставления адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане, по поручению президента РФ Владимира Путина продлен до 2030 года, сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло. В ходе посещения премьером России Михаилом Мишустиным в понедельник в Беслане нового Дома детского творчества Меняйло представил главе правительства генплан социально-экономического развития города. Как рассказал Меняйло, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021-2028 годах запланировано 603,3 миллиона рублей. По решению главы государства, механизм будет продлен до 2030 года, а ежегодная субсидия на эту адресную помощь увеличена с 44 до 100 миллионов рублей. В соответствии с генпланом, в 2026 году в городе также запланирована реставрация мемориального комплекса "Город ангелов", созданного в память о жертвах теракта в Беслане. На эти цели выделяется 110 миллионов рублей. Как сообщил Меняйло, среди других мероприятий плана - строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа 1". Глава региона подчеркнул, что наполнение центра реализуется во взаимодействии с организацией "Матери Беслана". Затем центр будет передан в федеральное ведение. По словам Меняйло, в целом, генплан включает реконструкцию и строительство 49 объектов, таких, как подстанция скорой помощи, сеть водоснабжения, капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу Терека. Полностью завершить выполнение всех пунктов генплана планируется в 2025-2026 годах. Мишустин осмотрел и сам Дом детского творчества в Беслане. Здание Дома творчества открывается после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием.

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терек

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Мишустин на мемориале "Город ангелов" Премьер сейчас находится в Северной Осетии с рабочим визитом. Например, он уже побывал в новой детской музыкальной школе в Беслане. Планируется, что Мишустин в ходе поездки также ознакомится с результатами реализации генплана развития Беслана, побеседует с главой республики Меняйло. 2025-05-05T14:37 true PT0M33S

Беслан: три дня, которые потрясли мир 20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки. В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей. 2025-05-05T14:37 true PT2M01S

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Ольга Фомченкова

общество, беслан, россия, терек, сергей меняйло, михаил мишустин, владимир путин, видео