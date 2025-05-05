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Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи - РИА Новости, 05.05.2025
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09:40 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/belgorod-2014978298.html
Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи
Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи - РИА Новости, 05.05.2025
Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по обучению школьников в Белгороде оказанию первой помощи на основе успешного опыта полевого... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:40:00+03:00
2025-05-05T09:40:00+03:00
общество
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по обучению школьников в Белгороде оказанию первой помощи на основе успешного опыта полевого центра в парке Победы. Глава региона в своем Telegram-канале подвел итоги работы полевого центра по обучению оказанию первой помощи, который действовал в парке Победы в выходные дни. За это время обучение прошли 200 человек. Гладков отметил, что сам посещал центр и увидел высокий интерес со стороны участников, которые внимательно следили за процессом обучения, проводимым опытными специалистами "Видим, что данные курсы очень востребованы среди вас, дорогие друзья, понимаем их крайнюю необходимость, особенно в приграничье. Поэтому приняли решение, что в Белгороде через этот центр пройдут обучение школьники, а подобные центры будут открыты в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях", - написал Гладков.
https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html
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общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи

Белгородские школьники пройдут курсы оказания первой помощи в полевом центре

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по обучению школьников в Белгороде оказанию первой помощи на основе успешного опыта полевого центра в парке Победы.
Глава региона в своем Telegram-канале подвел итоги работы полевого центра по обучению оказанию первой помощи, который действовал в парке Победы в выходные дни. За это время обучение прошли 200 человек. Гладков отметил, что сам посещал центр и увидел высокий интерес со стороны участников, которые внимательно следили за процессом обучения, проводимым опытными специалистами
"Видим, что данные курсы очень востребованы среди вас, дорогие друзья, понимаем их крайнюю необходимость, особенно в приграничье. Поэтому приняли решение, что в Белгороде через этот центр пройдут обучение школьники, а подобные центры будут открыты в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях", - написал Гладков.
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