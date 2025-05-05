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Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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10:07 05.05.2025 (обновлено: 10:08 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/bayden-2014983644.html
Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ
Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ
Советники экс-президента США Джо Байдена за несколько месяцев до его решения о выходе из предвыборной гонки отклонили идею о прохождении им когнитивного теста,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:07:00+03:00
2025-05-05T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советники экс-президента США Джо Байдена за несколько месяцев до его решения о выходе из предвыборной гонки отклонили идею о прохождении им когнитивного теста, хотя были уверены, что Байден его пройдет, пишет газета New York Times со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу "2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку", авторами которой стали три американских журналиста. "За несколько месяцев до того, как... Байден был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании, его главные помощники в Белом доме обсуждали возможность прохождения им когнитивного теста, чтобы доказать пригодность для второго срока, но в конечном итоге решили отказаться от этого шага", - пишет издание со ссылкой на содержание книги. Согласно книге, помощники Байдена были уверены в том, что тот пройдет тест, но беспокоились, что сам факт прохождения исследования вызовет новые вопросы о его умственных способностях. Как сообщается, идея о прохождении теста обсуждалась в феврале 2024 года за несколько недель до того, как Байден прошел свой последний медицинский осмотр на посту президента. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания. Нынешний президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытие информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывается. Байден ежегодно проходил обследование. Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.
https://ria.ru/20250430/tramp-2014228694.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ

NYT: Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советники экс-президента США Джо Байдена за несколько месяцев до его решения о выходе из предвыборной гонки отклонили идею о прохождении им когнитивного теста, хотя были уверены, что Байден его пройдет, пишет газета New York Times со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу "2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку", авторами которой стали три американских журналиста.
"За несколько месяцев до того, как... Байден был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании, его главные помощники в Белом доме обсуждали возможность прохождения им когнитивного теста, чтобы доказать пригодность для второго срока, но в конечном итоге решили отказаться от этого шага", - пишет издание со ссылкой на содержание книги.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в Мичигане. 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Байден не управлял США, считает Трамп
30 апреля, 01:57
Согласно книге, помощники Байдена были уверены в том, что тот пройдет тест, но беспокоились, что сам факт прохождения исследования вызовет новые вопросы о его умственных способностях.
Как сообщается, идея о прохождении теста обсуждалась в феврале 2024 года за несколько недель до того, как Байден прошел свой последний медицинский осмотр на посту президента.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Нынешний президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытие информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывается. Байден ежегодно проходил обследование. Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
СМИ: Обама не думал, что Харрис должна быть кандидатом на пост президента
3 апреля, 20:54
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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