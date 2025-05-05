Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки, пишут СМИ
NYT: Байдену не дали пройти когнитивный тест перед выходом из гонки
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советники экс-президента США Джо Байдена за несколько месяцев до его решения о выходе из предвыборной гонки отклонили идею о прохождении им когнитивного теста, хотя были уверены, что Байден его пройдет, пишет газета New York Times со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу "2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку", авторами которой стали три американских журналиста.
"За несколько месяцев до того, как... Байден был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании, его главные помощники в Белом доме обсуждали возможность прохождения им когнитивного теста, чтобы доказать пригодность для второго срока, но в конечном итоге решили отказаться от этого шага", - пишет издание со ссылкой на содержание книги.
Байден не управлял США, считает Трамп
30 апреля, 01:57
Согласно книге, помощники Байдена были уверены в том, что тот пройдет тест, но беспокоились, что сам факт прохождения исследования вызовет новые вопросы о его умственных способностях.
Как сообщается, идея о прохождении теста обсуждалась в феврале 2024 года за несколько недель до того, как Байден прошел свой последний медицинский осмотр на посту президента.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Нынешний президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал своего тогдашнего преемника, а теперь предшественника Джо Байдена за сокрытие информации о здоровье. Республиканцы заявляли, что демократы скрывают правду о состоянии 46-го президента, который на публике падает, заговаривается, теряется и забывается. Байден ежегодно проходил обследование. Белый дом обнародовал основные выводы его лечащего врача, который заверял в его полной дееспособности. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так подтверждение тому, что он способен ее выполнять.