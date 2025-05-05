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Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки - РИА Новости, 05.05.2025
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15:41 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/bashkirija-2015082423.html
Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки
Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки - РИА Новости, 05.05.2025
Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки
Гендиректор сети частных клиник "Меги" в Башкирии Андрей Тимофеев обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора, которому, по версии следствия, он... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:41:00+03:00
2025-05-05T15:41:00+03:00
происшествия
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор сети частных клиник "Меги" в Башкирии Андрей Тимофеев обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора, которому, по версии следствия, он заплатил 800 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за эксплуатацию здания, где располагается одна из клиник. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору частной компании в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ)", - сообщает СУСК РФ по региону. По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 800 тысяч рублей сотруднику Госжилстройнадзора республики за непривлечение возглавляемой им организации к административной ответственности за эксплуатацию объекта капитального строительства без необходимого разрешения, а также за выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, обвинение предъявлено генеральному директору сети частных клиник "Меги" Андрею Тимофееву. Представитель объединённой пресс-службы судов Башкирии подтвердил агентству, что фигурантом дела является Тимофеев, добавив, что ему "избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий". "С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по местам его работы и жительства проведены обыски, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в следкоме Башкирии, отметив, что уголовные дела также заведены на взяткополучателя и посредника. Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики, добавили в ведомстве. Сеть клиник "Меги" основана в 1995 году, в Уфе расположено шесть ее крупных поликлиник.
https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html
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происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки

Гендиректора сети частных клиник "Меги" Тимофеева обвинили в даче взятки

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор сети частных клиник "Меги" в Башкирии Андрей Тимофеев обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора, которому, по версии следствия, он заплатил 800 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за эксплуатацию здания, где располагается одна из клиник.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору частной компании в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ)", - сообщает СУСК РФ по региону.
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По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 800 тысяч рублей сотруднику Госжилстройнадзора республики за непривлечение возглавляемой им организации к административной ответственности за эксплуатацию объекта капитального строительства без необходимого разрешения, а также за выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, обвинение предъявлено генеральному директору сети частных клиник "Меги" Андрею Тимофееву.
Представитель объединённой пресс-службы судов Башкирии подтвердил агентству, что фигурантом дела является Тимофеев, добавив, что ему "избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий".
"С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по местам его работы и жительства проведены обыски, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в следкоме Башкирии, отметив, что уголовные дела также заведены на взяткополучателя и посредника.
Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики, добавили в ведомстве.
Сеть клиник "Меги" основана в 1995 году, в Уфе расположено шесть ее крупных поликлиник.
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