https://ria.ru/20250505/bashkirija-2015082423.html

Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки

Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки - РИА Новости, 05.05.2025

Гендиректора сети частных клиник в Башкирии обвинили в даче взятки

Гендиректор сети частных клиник "Меги" в Башкирии Андрей Тимофеев обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора, которому, по версии следствия, он... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:41:00+03:00

2025-05-05T15:41:00+03:00

2025-05-05T15:41:00+03:00

происшествия

россия

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уфа

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Гендиректор сети частных клиник "Меги" в Башкирии Андрей Тимофеев обвиняется в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора, которому, по версии следствия, он заплатил 800 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за эксплуатацию здания, где располагается одна из клиник. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору частной компании в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ)", - сообщает СУСК РФ по региону. По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 800 тысяч рублей сотруднику Госжилстройнадзора республики за непривлечение возглавляемой им организации к административной ответственности за эксплуатацию объекта капитального строительства без необходимого разрешения, а также за выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта установленным требованиям. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, обвинение предъявлено генеральному директору сети частных клиник "Меги" Андрею Тимофееву. Представитель объединённой пресс-службы судов Башкирии подтвердил агентству, что фигурантом дела является Тимофеев, добавив, что ему "избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий". "С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по местам его работы и жительства проведены обыски, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в следкоме Башкирии, отметив, что уголовные дела также заведены на взяткополучателя и посредника. Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики, добавили в ведомстве. Сеть клиник "Меги" основана в 1995 году, в Уфе расположено шесть ее крупных поликлиник.

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

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происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)