https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014986967.html

В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя

В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя - РИА Новости, 05.05.2025

В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя

Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:28:00+03:00

2025-05-05T10:28:00+03:00

2025-05-05T10:28:00+03:00

происшествия

абзелиловский район

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УФА, 5 мая – РИА Новости. Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. Министр здравоохранения Башкирии сообщал, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. "Хирурги оперировали более шести часов. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009329952.html

абзелиловский район

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2025

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происшествия, абзелиловский район