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В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя - РИА Новости, 05.05.2025
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя
Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:28:00+03:00
2025-05-05T10:28:00+03:00
2025-05-05T10:28:00+03:00
происшествия
абзелиловский район
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. Министр здравоохранения Башкирии сообщал, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. "Хирурги оперировали более шести часов. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009329952.html
абзелиловский район
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происшествия, абзелиловский район
Происшествия, Абзелиловский район
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя
В Башкирии хирурги несколько часов оперировали мужчину после нападения медведя