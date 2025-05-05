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В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя - РИА Новости, 05.05.2025
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10:28 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014986967.html
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя - РИА Новости, 05.05.2025
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя
Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:28:00+03:00
2025-05-05T10:28:00+03:00
происшествия
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. Министр здравоохранения Башкирии сообщал, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. "Хирурги оперировали более шести часов. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.
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абзелиловский район
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происшествия, абзелиловский район
Происшествия, Абзелиловский район
В Башкирии хирурги прооперировали мужчину после нападения медведя

В Башкирии хирурги несколько часов оперировали мужчину после нападения медведя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Хирурги Белорецкой больницы в Башкирии более 6 часов оперировали мужчину, на которого в лесу напал медведь, пациент остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.
Министр здравоохранения Башкирии сообщал, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами.
"Хирурги оперировали более шести часов. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.
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