https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014961881.html

В Башкирии ищут туриста из Свердловской области

В Башкирии ищут туриста из Свердловской области - РИА Новости, 05.05.2025

В Башкирии ищут туриста из Свердловской области

Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. РИА Новости, 05.05.2025

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туризм

происшествия

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. "В Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана", - говорится в релизе. Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения "Айгирских порогов" 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете, уточняет ведомство. "Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста", - рассказали в госкомитете.

https://ria.ru/20250423/elbrus-2012951441.html

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, белорецкий район, туризм