https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014961881.html
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области - РИА Новости, 05.05.2025
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области
Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:00:00+03:00
2025-05-05T08:00:00+03:00
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происшествия
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. "В Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана", - говорится в релизе. Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения "Айгирских порогов" 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете, уточняет ведомство. "Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста", - рассказали в госкомитете.
https://ria.ru/20250423/elbrus-2012951441.html
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РИА Новости
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происшествия, свердловская область, белорецкий район, туризм
Туризм, Происшествия, Свердловская область, Белорецкий район, Туризм
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области
В Башкирии спасатели ищут туриста, упавшего с катамарана во время сплава