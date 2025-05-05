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В Башкирии ищут туриста из Свердловской области - РИА Новости, 05.05.2025
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Туризм
 
08:00 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014961881.html
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области - РИА Новости, 05.05.2025
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области
Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. РИА Новости, 05.05.2025
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туризм
происшествия
свердловская область
белорецкий район
туризм
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС. "В Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана", - говорится в релизе. Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения "Айгирских порогов" 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете, уточняет ведомство. "Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста", - рассказали в госкомитете.
https://ria.ru/20250423/elbrus-2012951441.html
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происшествия, свердловская область, белорецкий район, туризм
Туризм, Происшествия, Свердловская область, Белорецкий район, Туризм
В Башкирии ищут туриста из Свердловской области

В Башкирии спасатели ищут туриста, упавшего с катамарана во время сплава

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристы на катамаранах
Туристы на катамаранах - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Туристы на катамаранах. Архивное фото
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Башкирские спасатели ведут поиски туриста из Свердловской области, который упал с катамарана во время сплава по горной реке, сообщает госкомитет региона по ЧС.
Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана", - говорится в релизе.
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Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения "Айгирских порогов" 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением. По информации членов группы, турист был в каске и спасательном жилете, уточняет ведомство.
"Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки, не успели, после чего обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста", - рассказали в госкомитете.
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