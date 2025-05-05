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Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО

Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025

Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО

Добровольцам отряда "БАРС-13" и "БАРС-15" находящимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды в канун празднования 80-летия Победы, дата... РИА Новости, 05.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда "БАРС-13" и "БАРС-15" находящимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды в канун празднования 80-летия Победы, дата награждения совпала с датой третьей годовщины образования отряда "БАРС-13", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, 5 мая, в третью годовщину образования "БАРС-13" было проведено награждение государственными и ведомственными наградами. Были вручены ордена Мужества, были вручены медали "За отвагу" и ведомственные награды "Воин-доброволец". Уникальные ведомственные награды, потому что вручаются они только бойцам добровольческих отрядов "БАРС", - рассказал РИА Новости командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук. Награды бойцам вручал заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС (Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил) РФ, который отметил важность получения награды именно на передовой, в своем отряде, среди сослуживцев. "Отрадно и важно, что награждение проведено не просто в третью годовщину, а накануне Дня Великой Победы, что, конечно же, символизирует то, что все бойцы-добровольцы будут воевать до нашей победы, продолжая дело наших отцов и дедов", - подытожил командир "БАРС-13". Всего было вручено 60 наград. Из них 15 государственных, среди которых три ордена Мужества, две медали ордена "За заслуги перед Отечеством", шесть медалей "За отвагу" и четыре медали "За храбрость" 2-й степени. А также ведомственной медалью министерства обороны "Воин-доброволец" были награждены 45 бойцов подразделений "БАРС". Этой же награды удостоен командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук. Добровольческие отряды были созданы указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Первоначально они рассматривались как вспомогательные тыловые подразделения, которые оказывают помощь действующей армии в прифронтовой зоне. Пятого мая 2022 года при содействии Союза добровольцев Донбасса был сформирован отряд "БАРС-13". Изначально в его задачи входили поддержка обороны во втором эшелоне, однако уже с весны 2022 года подразделение принимает участие в боях и на первой линии. "БАРС-13" проведено множество боевых операций, среди которых такие, как оборона под Артемовском (Бахмут) во время контрнаступления ВСУ, прорыв обороны противника под Часовым Яром в ДНР и многие другие. Сегодня отряд ведет активные боевые и наступательные штурмовые операции на одном из самых сложных направлений - Дзержинском (Торецком).

https://ria.ru/20250505/tank-2015159449.html

https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, 80-летие победы в великой отечественной войне