Рейтинг@Mail.ru
Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/bars-2015170149.html
Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО
Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО
Добровольцам отряда "БАРС-13" и "БАРС-15" находящимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды в канун празднования 80-летия Победы, дата... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:55:00+03:00
2025-05-05T23:55:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929175799_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_35d0dd849919c9b463428cf2a9f7ae4c.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда "БАРС-13" и "БАРС-15" находящимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды в канун празднования 80-летия Победы, дата награждения совпала с датой третьей годовщины образования отряда "БАРС-13", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, 5 мая, в третью годовщину образования "БАРС-13" было проведено награждение государственными и ведомственными наградами. Были вручены ордена Мужества, были вручены медали "За отвагу" и ведомственные награды "Воин-доброволец". Уникальные ведомственные награды, потому что вручаются они только бойцам добровольческих отрядов "БАРС", - рассказал РИА Новости командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук. Награды бойцам вручал заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС (Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил) РФ, который отметил важность получения награды именно на передовой, в своем отряде, среди сослуживцев. "Отрадно и важно, что награждение проведено не просто в третью годовщину, а накануне Дня Великой Победы, что, конечно же, символизирует то, что все бойцы-добровольцы будут воевать до нашей победы, продолжая дело наших отцов и дедов", - подытожил командир "БАРС-13". Всего было вручено 60 наград. Из них 15 государственных, среди которых три ордена Мужества, две медали ордена "За заслуги перед Отечеством", шесть медалей "За отвагу" и четыре медали "За храбрость" 2-й степени. А также ведомственной медалью министерства обороны "Воин-доброволец" были награждены 45 бойцов подразделений "БАРС". Этой же награды удостоен командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук. Добровольческие отряды были созданы указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Первоначально они рассматривались как вспомогательные тыловые подразделения, которые оказывают помощь действующей армии в прифронтовой зоне. Пятого мая 2022 года при содействии Союза добровольцев Донбасса был сформирован отряд "БАРС-13". Изначально в его задачи входили поддержка обороны во втором эшелоне, однако уже с весны 2022 года подразделение принимает участие в боях и на первой линии. "БАРС-13" проведено множество боевых операций, среди которых такие, как оборона под Артемовском (Бахмут) во время контрнаступления ВСУ, прорыв обороны противника под Часовым Яром в ДНР и многие другие. Сегодня отряд ведет активные боевые и наступательные штурмовые операции на одном из самых сложных направлений - Дзержинском (Торецком).
https://ria.ru/20250505/tank-2015159449.html
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929175799_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_766e0e107b343d2b83b6e84a99044c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Добровольцам отряда БАРС вручили награды в зоне СВО

Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения "БАРС-13"
Штурмовики добровольческого подразделения БАРС-13 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Штурмовики добровольческого подразделения "БАРС-13". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда "БАРС-13" и "БАРС-15" находящимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды в канун празднования 80-летия Победы, дата награждения совпала с датой третьей годовщины образования отряда "БАРС-13", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 5 мая, в третью годовщину образования "БАРС-13" было проведено награждение государственными и ведомственными наградами. Были вручены ордена Мужества, были вручены медали "За отвагу" и ведомственные награды "Воин-доброволец". Уникальные ведомственные награды, потому что вручаются они только бойцам добровольческих отрядов "БАРС", - рассказал РИА Новости командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук.
Подбитый танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк
Вчера, 21:09
Награды бойцам вручал заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС (Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил) РФ, который отметил важность получения награды именно на передовой, в своем отряде, среди сослуживцев.
"Отрадно и важно, что награждение проведено не просто в третью годовщину, а накануне Дня Великой Победы, что, конечно же, символизирует то, что все бойцы-добровольцы будут воевать до нашей победы, продолжая дело наших отцов и дедов", - подытожил командир "БАРС-13".
Всего было вручено 60 наград. Из них 15 государственных, среди которых три ордена Мужества, две медали ордена "За заслуги перед Отечеством", шесть медалей "За отвагу" и четыре медали "За храбрость" 2-й степени. А также ведомственной медалью министерства обороны "Воин-доброволец" были награждены 45 бойцов подразделений "БАРС". Этой же награды удостоен командир отряда "БАРС-13" полковник Андрей Пинчук.
Добровольческие отряды были созданы указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Первоначально они рассматривались как вспомогательные тыловые подразделения, которые оказывают помощь действующей армии в прифронтовой зоне. Пятого мая 2022 года при содействии Союза добровольцев Донбасса был сформирован отряд "БАРС-13". Изначально в его задачи входили поддержка обороны во втором эшелоне, однако уже с весны 2022 года подразделение принимает участие в боях и на первой линии. "БАРС-13" проведено множество боевых операций, среди которых такие, как оборона под Артемовском (Бахмут) во время контрнаступления ВСУ, прорыв обороны противника под Часовым Яром в ДНР и многие другие. Сегодня отряд ведет активные боевые и наступательные штурмовые операции на одном из самых сложных направлений - Дзержинском (Торецком).
В холле Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК
4 мая, 01:20
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала