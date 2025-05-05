https://ria.ru/20250505/avto-2015069048.html
В России снизились продажи импортных автомобилей
В России снизились продажи импортных автомобилей - РИА Новости, 05.05.2025
В России снизились продажи импортных автомобилей
Продажи новых импортных автомобилей в России в апреле снизились на 40%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:44:00+03:00
2025-05-05T14:44:00+03:00
2025-05-05T15:18:00+03:00
экономика
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продажи новых импортных автомобилей в России в апреле снизились на 40%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.Она опирается на сведения системы электронных паспортов транспортных средств. "В апреле темпы сокращения продаж отечественных моделей остались ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 51,5 тысячи импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024 года) и 65,2 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 12% меньше, чем в апреле 2024-го)", — говорится в релизе.Минпромторг уточнил, что апрельские продажи в легковом сегменте составили 101,4 тысячи новых авто, показав снижение на 25% в годовом выражении и рост на 28% — в месячном.
https://ria.ru/20250205/avto-1997435034.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России снизились продажи импортных автомобилей
Минпромторг: продажи новых импортных автомобилей в апреле снизились на 40%