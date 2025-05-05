В России упали продажи новых легковых автомобилей
Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ в январе-апреле снизились на 26%
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК "АВТОРУСЬ" в Подольске
Автомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК "АВТОРУСЬ" в Подольске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году
30 марта, 15:01
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.
Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе
5 февраля, 09:07