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В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 05.05.2025
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14:39 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/avto-2015067815.html
В России упали продажи новых легковых автомобилей
В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 05.05.2025
В России упали продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:39:00+03:00
2025-05-05T14:39:00+03:00
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении. При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.
https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России упали продажи новых легковых автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ в январе-апреле снизились на 26%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК "АВТОРУСЬ" в Подольске
Автомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК АВТОРУСЬ в Подольске - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК "АВТОРУСЬ" в Подольске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
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"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.
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ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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