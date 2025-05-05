https://ria.ru/20250505/avto-2015067815.html

В России упали продажи новых легковых автомобилей

В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 05.05.2025

В России упали продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:39:00+03:00

2025-05-05T14:39:00+03:00

2025-05-05T14:39:00+03:00

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении. При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.

https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html

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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)