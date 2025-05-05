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В Брянской области сообщили подробности о ночной атаке дронов
В Брянской области сообщили подробности о ночной атаке дронов - РИА Новости, 05.05.2025
В Брянской области сообщили подробности о ночной атаке дронов
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:35:00+03:00
2025-05-05T07:35:00+03:00
2025-05-05T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало о 17 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Брянской области. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 17 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области сообщили подробности о ночной атаке дронов
Богомаз: при ночной атаке дронов в Брянской области никто не пострадал