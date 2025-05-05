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Сотрудника центра микрохирургии глаза в Москве арестовали за избиение - РИА Новости, 05.05.2025
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22:42 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/arest-2015165588.html
Сотрудника центра микрохирургии глаза в Москве арестовали за избиение
Сотрудника центра микрохирургии глаза в Москве арестовали за избиение - РИА Новости, 05.05.2025
Сотрудника центра микрохирургии глаза в Москве арестовали за избиение
Тимирязевский суд Москвы арестовал старшего научного сотрудника отдела трансплантологической и оптико-реконструктивной хирургии "Микрохирургии глаза" имени... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:42:00+03:00
2025-05-05T22:42:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал старшего научного сотрудника отдела трансплантологической и оптико-реконструктивной хирургии "Микрохирургии глаза" имени академика С.Н. Федорова по делу об избиении знакомой, которая скончалась от полученных травм, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паштаева Алексея Николаевича на срок 1 месяц 29 суток", - сообщили в суде. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ). По версии следствия, фигурант, находясь в квартире жилого дома, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
https://ria.ru/20250421/dagestan-2012567421.html
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происшествия, москва, россия, тимирязевский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Тимирязевский суд г. Москвы
Сотрудника центра микрохирургии глаза в Москве арестовали за избиение

Сотрудника МНТК Микрохирургия глаза Паштаева арестовали за избиение до смерти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы арестовал старшего научного сотрудника отдела трансплантологической и оптико-реконструктивной хирургии "Микрохирургии глаза" имени академика С.Н. Федорова по делу об избиении знакомой, которая скончалась от полученных травм, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паштаева Алексея Николаевича на срок 1 месяц 29 суток", - сообщили в суде.
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Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ).
По версии следствия, фигурант, находясь в квартире жилого дома, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
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