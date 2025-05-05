Рейтинг@Mail.ru
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/altay-2015079490.html
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО - РИА Новости, 05.05.2025
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО
Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:26:00+03:00
2025-05-05T15:26:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
мошенничество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
БАРНАУЛ, 5 мая – РИА Новости. Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи участникам спецоперации, предупредили в пресс-службе краевого правительства. "От имени начальника правового департамента краевого правительства Олега Бубнова предпринимателям Алтайского края звонят мошенники. В частности, зафиксировано поступление звонков с поддельного аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская - ред.) с использованием его личной фотографии. Содержание таких звонков сводится к требованию о перечислении денежных средств для нужд СВО и оказанию помощи военнослужащим", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что мошенники могут звонить или писать с целью сбора персональных данных. "Правительство Алтайского края призывает граждан быть бдительными и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении таких звонков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014828524.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, мошенничество, общество
Происшествия, Алтайский край, Россия, Мошенничество, Общество
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО

Мошенники стали звонить алтайским предпринимателям, требуя помощи на СВО

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 5 мая – РИА Новости. Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи участникам спецоперации, предупредили в пресс-службе краевого правительства.
"От имени начальника правового департамента краевого правительства Олега Бубнова предпринимателям Алтайского края звонят мошенники. В частности, зафиксировано поступление звонков с поддельного аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская - ред.) с использованием его личной фотографии. Содержание таких звонков сводится к требованию о перечислении денежных средств для нужд СВО и оказанию помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам
Вчера, 09:47
В пресс-службе добавили, что мошенники могут звонить или писать с целью сбора персональных данных.
"Правительство Алтайского края призывает граждан быть бдительными и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении таких звонков", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников
4 мая, 02:19
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияМошенничествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала