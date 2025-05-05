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На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО - РИА Новости, 05.05.2025
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО
Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:26:00+03:00
2025-05-05T15:26:00+03:00
2025-05-05T15:26:00+03:00
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БАРНАУЛ, 5 мая – РИА Новости. Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи участникам спецоперации, предупредили в пресс-службе краевого правительства. "От имени начальника правового департамента краевого правительства Олега Бубнова предпринимателям Алтайского края звонят мошенники. В частности, зафиксировано поступление звонков с поддельного аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская - ред.) с использованием его личной фотографии. Содержание таких звонков сводится к требованию о перечислении денежных средств для нужд СВО и оказанию помощи военнослужащим", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что мошенники могут звонить или писать с целью сбора персональных данных. "Правительство Алтайского края призывает граждан быть бдительными и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении таких звонков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html
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происшествия, алтайский край, россия, мошенничество, общество
Происшествия, Алтайский край, Россия, Мошенничество, Общество
На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО
Мошенники стали звонить алтайским предпринимателям, требуя помощи на СВО