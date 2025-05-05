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Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 05.05.2025
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02:06 05.05.2025 (обновлено: 03:33 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/alkatras-2014948008.html
Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас
Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас
Президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско для отправки туда самых... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:06:00+03:00
2025-05-05T03:33:00+03:00
алькатрас (остров)
в мире
дональд трамп
сша
сан-франциско
фбр
аль капоне
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско для отправки туда самых опасных преступников, говорится в заявлении американского лидера в соцсети Truth Social."Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.Трамп добавил, что открытие тюрьмы станет "символом закона, порядка и справедливости".При этом в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно проводил параллели между собой и печально известным преступником, отбывавшим наказание в Алькатрасе, – Аль Капоне. В социальных сетях Трамп хвастался, что у него "больше адвокатов, чем у Капоне". В 2018 году, когда его бывшего руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта обвинили в уклонении от уплаты налогов, он также использовал это сравнение с Аль Капоне. Однако тогда Трамп не считал это предметом для гордости и отмечал, что "очень грустно наблюдать за подобным в США".Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. За почти 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в свои камеры, а некоторые либо застрелены на месте, либо погибли в водах залива.В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014939738.html
https://ria.ru/20250504/zapad-2014931508.html
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алькатрас (остров), в мире, дональд трамп, сша, сан-франциско, фбр, аль капоне, пол манафорт
Алькатрас (остров), В мире, Дональд Трамп, США, Сан-Франциско, ФБР, Аль Капоне, Пол Манафорт
Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Трамп приказал открыть тюрьму Алькатрас для отправки туда опасных преступников

© Josh Edelson / AFPАлькатрас
Алькатрас - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Josh Edelson / AFP
Алькатрас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско для отправки туда самых опасных преступников, говорится в заявлении американского лидера в соцсети Truth Social.
"Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.
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Трамп добавил, что открытие тюрьмы станет "символом закона, порядка и справедливости".
При этом в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно проводил параллели между собой и печально известным преступником, отбывавшим наказание в Алькатрасе, – Аль Капоне. В социальных сетях Трамп хвастался, что у него "больше адвокатов, чем у Капоне". В 2018 году, когда его бывшего руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта обвинили в уклонении от уплаты налогов, он также использовал это сравнение с Аль Капоне. Однако тогда Трамп не считал это предметом для гордости и отмечал, что "очень грустно наблюдать за подобным в США".
Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. За почти 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в свои камеры, а некоторые либо застрелены на месте, либо погибли в водах залива.
В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.
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