https://ria.ru/20250505/alkatras-2014948008.html

Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско для отправки туда самых... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:06:00+03:00

2025-05-05T02:06:00+03:00

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алькатрас (остров)

в мире

дональд трамп

сша

сан-франциско

фбр

аль капоне

пол манафорт

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско для отправки туда самых опасных преступников, говорится в заявлении американского лидера в соцсети Truth Social."Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.Трамп добавил, что открытие тюрьмы станет "символом закона, порядка и справедливости".При этом в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно проводил параллели между собой и печально известным преступником, отбывавшим наказание в Алькатрасе, – Аль Капоне. В социальных сетях Трамп хвастался, что у него "больше адвокатов, чем у Капоне". В 2018 году, когда его бывшего руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта обвинили в уклонении от уплаты налогов, он также использовал это сравнение с Аль Капоне. Однако тогда Трамп не считал это предметом для гордости и отмечал, что "очень грустно наблюдать за подобным в США".Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. За почти 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в свои камеры, а некоторые либо застрелены на месте, либо погибли в водах залива.В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014939738.html

https://ria.ru/20250504/zapad-2014931508.html

алькатрас (остров)

сша

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алькатрас (остров), в мире, дональд трамп, сша, сан-франциско, фбр, аль капоне, пол манафорт