https://ria.ru/20250505/aktsija-2015085140.html

В московском метро прошла акция "Синий платочек Победы"

В московском метро прошла акция "Синий платочек Победы" - РИА Новости, 05.05.2025

В московском метро прошла акция "Синий платочек Победы"

В московском метро состоялась международная акция "Синий платочек Победы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T17:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

бельгия

максим ликсутов

московский метрополитен

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015107449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39f7e0db45de84f70c1a7c5d70d444cf.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В московском метро состоялась международная акция "Синий платочек Победы", передает корреспондент РИА Новости. Она прошла в аванзале станции "Курская". Участники прочли стихотворения и исполнили песни военных лет, среди которых "День Победы", "Катюша", "Десятый наш десантный батальон", "Темная ночь", "Едут казаки", "Журавли" и другие. Детский коллектив выступил с танцем "Яблочко". "В Московском метрополитене проходит акция "Синий платочек". Творческие коллективы исполнят песни военных лет в честь героев Великой Отечественной войны. Зрителям волонтеры подарят синие платочки — символ памяти, любви и верности, это дань уважения тем, кто верил в Победу, кто дождался героев с фронта. Московский транспорт традиционно поддерживает важные культурные инициативы по задаче заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова", — рассказала первый заместитель начальника службы маркетинга ГУП "Московский метрополитен" Дарья Подгорных.В мероприятии приняли участие народный артист России, "дитя войны" Юрий Назаров, актриса Полина Нечитайло, президент фонда "Русская земля", автор программы "Синий платочек" и акции "Синий платочек Победы" Анна Данилова, заместитель руководителя дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе, представитель Бельгии Кевин де Ридер, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор "Звезда", детский коллектив "Акси" и иностранные граждане.Акция "Синий платочек Победы" проводится в более чем 50 российских городах и нескольких странах зарубежья. В этом году она стартовала в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

россия

москва

бельгия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Синий платочек Победы" на станции "Курская" в московском метро Акция "Синий платочек Победы" прошла в московском метро - на станции "Курская". Участники исполнили песни военных лет. Акция посвящена 80-летию Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны. Зрителям и пассажирам волонтеры подарили синие платочки - символ мирного неба, женской верности и веры в Победу. 2025-05-05T15:48 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, бельгия, максим ликсутов , московский метрополитен, 80-летие победы в великой отечественной войне, нижний новгород