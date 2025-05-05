https://ria.ru/20250505/aes-2015168303.html

Блэкаут привел к остановке реактора АЭС во Франции

Блэкаут привел к остановке реактора АЭС во Франции - РИА Новости, 05.05.2025

Блэкаут привел к остановке реактора АЭС во Франции

Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T23:38:00+03:00

2025-05-05T23:38:00+03:00

2025-05-05T23:38:00+03:00

в мире

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португалия

отключение электричества в европе

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ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE. "Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции (в том числе реактора на АЭС "Гольфеш")", - говорится в сообщении на сайте оператора. Помимо этого, некоторые промышленные и бытовые потребители, подключенные к сети RTE, также столкнулись с отключениями или перебоями в питании. Отмечается, что отключение электроснабжения произошло автоматически для защиты местной сети, оно продолжалось менее 20 минут. По заявлению оператора, эти меры позволили "помешать распространению инцидента на остальную Европу". Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

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в мире, франция, испания, португалия, отключение электричества в европе