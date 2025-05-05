https://ria.ru/20250505/aeroport-2014942642.html

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.05.2025

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 0.00 мск в аэропорту Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:17:00+03:00

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апатиты

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 0.00 мск в аэропорту Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились в 22.25 мск воскресенья для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Апатиты ("Хибины") в 0.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html

апатиты

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность