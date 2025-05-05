https://ria.ru/20250505/aeroport-2014942642.html
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 05.05.2025
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 0.00 мск в аэропорту Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:17:00+03:00
2025-05-05T00:17:00+03:00
2025-05-05T01:06:00+03:00
апатиты
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 0.00 мск в аэропорту Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились в 22.25 мск воскресенья для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Апатиты ("Хибины") в 0.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250504/aeroport-2014940068.html
апатиты
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Апатиты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
В Апатитах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов