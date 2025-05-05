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АдГ подала иск против контрразведки ФРГ - РИА Новости, 05.05.2025
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11:43 05.05.2025 (обновлено: 12:12 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/adg--2015006685.html
АдГ подала иск против контрразведки ФРГ
АдГ подала иск против контрразведки ФРГ - РИА Новости, 05.05.2025
АдГ подала иск против контрразведки ФРГ
Правая партия "Альтернатива для Германии" подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ после признания им партии... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:43:00+03:00
2025-05-05T12:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии.Ранее адвокаты АдГ направили ведомству юридическое предупреждение с призывом отозвать решение об изменении статуса партии до 8.00 (9.00 мск) понедельника, 5 мая. Позднее АдГ пообещала подать иск в суд в случае невыполнения этого требования в указанный срок."АдГ в понедельник утром подала в административный суд (города – ред.) Кёльна иск с заявлением об ускорении рассмотрения дела против классификации (партии в качестве – ред.) правоэкстремистской федеральным ведомством по охране конституции", - говорится в публикации.В пятницу, 2 мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/adg-2014683180.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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в мире, германия, карлсруэ, саксония, тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, день победы
В мире, Германия, Карлсруэ, Саксония, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, День Победы
АдГ подала иск против контрразведки ФРГ

Партия АдГ подала иск против контрразведки ФРГ, признавшей ее экстремистской

© Getty Images / picture alliance/Carsten KoallЛоготип партии "Альтернатива для Германии"
Логотип партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Carsten Koall
Логотип партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ после признания им партии правоэкстремистской на территории всей страны, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя партии.
Ранее адвокаты АдГ направили ведомству юридическое предупреждение с призывом отозвать решение об изменении статуса партии до 8.00 (9.00 мск) понедельника, 5 мая. Позднее АдГ пообещала подать иск в суд в случае невыполнения этого требования в указанный срок.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
2 мая, 14:59
"АдГ в понедельник утром подала в административный суд (города – ред.) Кёльна иск с заявлением об ускорении рассмотрения дела против классификации (партии в качестве – ред.) правоэкстремистской федеральным ведомством по охране конституции", - говорится в публикации.
В пятницу, 2 мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
 
В миреГерманияКарлсруэСаксонияТино КрупаллаАлиса ВайдельОлаф ШольцХДС/ХССДень Победы
 
 
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