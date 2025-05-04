https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014834172.html
В штате Нью-Мексико произошло землетрясение
В штате Нью-Мексико произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025
В штате Нью-Мексико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на на юге американского штата Нью-Мексико, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:36:00+03:00
2025-05-04T05:36:00+03:00
2025-05-04T05:36:00+03:00
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нью-мексико
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на на юге американского штата Нью-Мексико, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 04.47 мск на расстоянии 57 километров к югу от города Уайтс-Сити. Очаг залегал на глубине 6,3 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-мексико
В штате Нью-Мексико произошло землетрясение
В штате Нью-Мексико произошло землетрясение магнитудой 5,3
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на на юге американского штата Нью-Мексико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 04.47 мск на расстоянии 57 километров к югу от города Уайтс-Сити. Очаг залегал на глубине 6,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.