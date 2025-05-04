https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014834172.html

В штате Нью-Мексико произошло землетрясение

В штате Нью-Мексико произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025

В штате Нью-Мексико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на на юге американского штата Нью-Мексико, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:36:00+03:00

2025-05-04T05:36:00+03:00

2025-05-04T05:36:00+03:00

в мире

нью-мексико

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на на юге американского штата Нью-Мексико, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 04.47 мск на расстоянии 57 километров к югу от города Уайтс-Сити. Очаг залегал на глубине 6,3 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html

нью-мексико

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-мексико