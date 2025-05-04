https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025
В Техасе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:03:00+03:00
2025-05-04T05:03:00+03:00
2025-05-04T05:07:00+03:00
в мире
техас
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск) на расстоянии 185 километров к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек.Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Техас, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,4