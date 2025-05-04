https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html

В Техасе произошло землетрясение

В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025

В Техасе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:03:00+03:00

2025-05-04T05:03:00+03:00

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в мире

техас

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск) на расстоянии 185 километров к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек.Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html

техас

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, техас, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)