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В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025
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05:03 04.05.2025 (обновлено: 05:07 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 04.05.2025
В Техасе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:03:00+03:00
2025-05-04T05:07:00+03:00
в мире
техас
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск) на расстоянии 185 километров к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек.Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html
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в мире, техас, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Техас, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Техасе произошло землетрясение

В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск) на расстоянии 185 километров к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Вчера, 16:30
 
В миреТехасЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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