https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html

"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского

"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025

"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского

Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — отметил он.Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования юбилея Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html

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