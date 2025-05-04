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"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 04.05.2025 (обновлено: 20:04 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского
"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского
Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:30:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
франция
флориан филиппо
евросоюз
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — отметил он.Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир.Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования юбилея Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
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в мире, москва, россия, франция, флориан филиппо, евросоюз, украина, владимир зеленский, парад победы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз, Украина, Владимир Зеленский, Парад Победы
"Он сумасшедший!" На Западе пришли в ярость после резких слов Зеленского

Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы в Москве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
Вчера, 15:11
Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир.
Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, уточнили в Кремле.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования юбилея Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияФранцияФлориан ФилиппоЕвросоюзУкраинаВладимир ЗеленскийПарад Победы
 
 
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