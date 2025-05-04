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Премьер Словакии рассказал, зачем Зеленский подписал сделку с США - РИА Новости, 04.05.2025
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14:24 04.05.2025 (обновлено: 20:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014883825.html
Премьер Словакии рассказал, зачем Зеленский подписал сделку с США
Премьер Словакии рассказал, зачем Зеленский подписал сделку с США - РИА Новости, 04.05.2025
Премьер Словакии рассказал, зачем Зеленский подписал сделку с США
Заключив сделку по редкоземельным металлам с США, Владимир Зеленский хочет добиться продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:24:00+03:00
2025-05-04T20:47:00+03:00
в мире
сша
украина
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
скотт бессент
верховная рада украины
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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Заключив сделку по редкоземельным металлам с США, Владимир Зеленский хочет добиться продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.“Соглашение, которое подписано между США и Украиной, является именно таким соглашением, которое кто-то подписывает, чтобы добиться определенной цели. Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, — пояснил политик.Таким образом, заключение этой сделки с большой долей вероятности говорит о продолжение конфликта и его возможной эскалации, добавил Фицо.В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.Кроме того, по словам Свириденко:Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.Подписание ресурсной соглашения планировалось еще в конце февраля, но сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В итоге Зеленского фактически выгнали из Белого дома.После этого американский лидер заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.
https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014841157.html
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в мире, сша, украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, скотт бессент, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
Премьер Словакии рассказал, зачем Зеленский подписал сделку с США

Фицо: сделка по недрам с США нужна Зеленскому для продолжения конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Заключив сделку по редкоземельным металлам с США, Владимир Зеленский хочет добиться продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.
“Соглашение, которое подписано между США и Украиной, является именно таким соглашением, которое кто-то подписывает, чтобы добиться определенной цели. Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, — пояснил политик.
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Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
1 мая, 13:53
Таким образом, заключение этой сделки с большой долей вероятности говорит о продолжение конфликта и его возможной эскалации, добавил Фицо.
В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.
Кроме того, по словам Свириденко:
  • доходы фонда не будут распределяться в течение десяти лет;
  • он будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
  • инвестирование возможно лишь в Украину;
  • США смогут делать вклады в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
  • инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам;
  • соглашение требует ратификации в Верховной раде.
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Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам
Вчера, 08:43
Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
Подписание ресурсной соглашения планировалось еще в конце февраля, но сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В итоге Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
После этого американский лидер заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаСловакияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоСкотт БессентВерховная Рада Украины
 
 
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