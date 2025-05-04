"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана
Зеленский раскритиковал Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua".
"По его (Зеленского - Прим. ред) словам, Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского Союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнеров", — говорится в публикации.
"По его (Зеленского - Прим. ред) словам, Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского Союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнеров", — говорится в публикации.
Глава киевского режима сказал, что, по неким опросам, якобы 70 процентов венгров выступают за вступление Украины в ЕС и связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии, пишет издание.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот.
Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот.
Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.