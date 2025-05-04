https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html

"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана

"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана - РИА Новости, 04.05.2025

"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана

Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua". "По его (Зеленского -... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:37:00+03:00

2025-05-04T08:37:00+03:00

2025-05-04T08:37:00+03:00

в мире

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виктор орбан

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петер сийярто

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua". "По его (Зеленского - Прим. ред) словам, Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского Союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнеров", — говорится в публикации. Глава киевского режима сказал, что, по неким опросам, якобы 70 процентов венгров выступают за вступление Украины в ЕС и связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии, пишет издание.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот. Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

https://ria.ru/20250503/koshkovich-2014744613.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, владимир зеленский