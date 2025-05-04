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"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана - РИА Новости, 04.05.2025
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08:37 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html
"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана
"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана - РИА Новости, 04.05.2025
"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана
Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua". "По его (Зеленского -... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:37:00+03:00
2025-05-04T08:37:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
евросоюз
петер сийярто
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua". "По его (Зеленского - Прим. ред) словам, Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского Союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнеров", — говорится в публикации. Глава киевского режима сказал, что, по неким опросам, якобы 70 процентов венгров выступают за вступление Украины в ЕС и связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии, пишет издание.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот. Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
"Опасные вещи". Зеленский истерично ответил на заявление Орбана

Зеленский раскритиковал Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС, пишет "Страна.ua".

"По его (Зеленского - Прим. ред) словам, Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского Союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнеров", — говорится в публикации.
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Глава киевского режима сказал, что, по неким опросам, якобы 70 процентов венгров выступают за вступление Украины в ЕС и связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии, пишет издание.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот.

Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
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В миреВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
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