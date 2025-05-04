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Зеленский пригрозил другим странам из-за России - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 04.05.2025 (обновлено: 11:13 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
Зеленский пригрозил другим странам из-за России - РИА Новости, 04.05.2025
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале. "Мы готовим наши пакеты санкций — в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:20:00+03:00
2025-05-04T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
москва
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале. "Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", — говорится в публикации. При этом он не уточнил, о каких державах идет речь. В апреле госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет ограничения против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу. В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html
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в мире, россия, владимир зеленский, москва, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Москва, Украина
Зеленский пригрозил другим странам из-за России

Зеленский анонсировал санкции против помогающих РФ стран

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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При этом он не уточнил, о каких державах идет речь.

В апреле госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет ограничения против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.

В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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