Зеленский пригрозил другим странам из-за России
Зеленский анонсировал санкции против помогающих РФ стран
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", — говорится в публикации.
"Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", — говорится в публикации.
При этом он не уточнил, о каких державах идет речь.
В апреле госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет ограничения против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
В апреле госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет ограничения против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.