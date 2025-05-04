https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

Зеленский пригрозил другим странам из-за России

Зеленский пригрозил другим странам из-за России - РИА Новости, 04.05.2025

Зеленский пригрозил другим странам из-за России

Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале. "Мы готовим наши пакеты санкций — в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:20:00+03:00

2025-05-04T08:20:00+03:00

2025-05-04T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал санкции против государств, поддерживающих Россию. Об этом он написал в Telegram-канале. "Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", — говорится в публикации. При этом он не уточнил, о каких державах идет речь. В апреле госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон не расширяет ограничения против Москвы, чтобы не помешать мирному процессу. В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html

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