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В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:18 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839325.html
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы - РИА Новости, 04.05.2025
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве позицией трусливого преступника. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:18:00+03:00
2025-05-04T08:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
германия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве позицией трусливого преступника. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, собравшихся принять участие в параде, приуроченному 80-летию разгрома нацистской Германии, ставят его в один ряд с самыми кровожадными международными террористами.
https://ria.ru/20250503/zapad-2014819151.html
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россия, германия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы

Депутат ГД Шеремет назвал Зеленского преступником из-за слов о параде Победы

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве позицией трусливого преступника.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Он напрашивается": на Зеленского набросились после угрозы в адрес России
Вчера, 22:34
"Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, собравшихся принять участие в параде, приуроченному 80-летию разгрома нацистской Германии, ставят его в один ряд с самыми кровожадными международными террористами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США
Вчера, 20:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГерманияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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