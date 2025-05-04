https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839325.html

В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы

В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы - РИА Новости, 04.05.2025

В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве позицией трусливого преступника. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:18:00+03:00

2025-05-04T08:18:00+03:00

2025-05-04T08:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве позицией трусливого преступника. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. "Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, собравшихся принять участие в параде, приуроченному 80-летию разгрома нацистской Германии, ставят его в один ряд с самыми кровожадными международными террористами.

https://ria.ru/20250503/zapad-2014819151.html

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россия, германия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне