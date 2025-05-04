https://ria.ru/20250504/zatoplenie-2014835750.html

Ливни затопили 25 приусадебных участков в Приморье

Ливни затопили 25 приусадебных участков в Приморье - РИА Новости, 04.05.2025

Ливни затопили 25 приусадебных участков в Приморье

Ливни затопили 25 приусадебных участков в трех населённых пунктах Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:00:00+03:00

2025-05-04T07:00:00+03:00

2025-05-04T07:00:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Ливни затопили 25 приусадебных участков в трех населённых пунктах Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС. "Из-за прошедших осадков и... поднятия уровней воды в реках Приморского края произошло затопление пяти приусадебных участков в населенных пунктах Медвежий Кут и Каменка Чугуевского округа, а также 20 приусадебных участков в Спасске-Дальнем", - говорится в сообщении. Гидрологическая обстановка в Приморье находится на контроле, информирует ГУМЧС. Ранее в воскресенье в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что река Кулешовка разлилась из-за ливней, подтоплены 19 придомовых территорий и парк в Спасске-Дальнем, критической ситуации нет. В пятницу в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250504/razliv-2014833715.html

https://ria.ru/20250502/primore-2014647238.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край