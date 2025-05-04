https://ria.ru/20250504/zapad-2014931508.html
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом - РИА Новости, 04.05.2025
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом
Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:08:00+03:00
2025-05-04T22:08:00+03:00
2025-05-04T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
украина
россия
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "Duran"."Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден: поставляет оружие Украине и вводит новые санкции против России", — отметил он.По словам эксперта, глава Белого вновь ввязывается в украинский конфликт из-за нежелания показать свою слабость на фоне невозможности выполнить обещание по его разрешению.В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. Сотый день с момента выступления Трампа в должность настал 29 апреля.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d0a159567b583cdbe99b28a5b6dd3c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Джо Байден
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом
Меркурис: Трамп возвращается к политике Байдена на Украине