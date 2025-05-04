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"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/zapad-2014931508.html
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом - РИА Новости, 04.05.2025
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом
Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:08:00+03:00
2025-05-04T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
украина
россия
джо байден
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "Duran"."Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден: поставляет оружие Украине и вводит новые санкции против России", — отметил он.По словам эксперта, глава Белого вновь ввязывается в украинский конфликт из-за нежелания показать свою слабость на фоне невозможности выполнить обещание по его разрешению.В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. Сотый день с момента выступления Трампа в должность настал 29 апреля.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Джо Байден
"Он возвращается": на Западе раскрыли, что случилось с Трампом

Меркурис: Трамп возвращается к политике Байдена на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "Duran".
"Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден: поставляет оружие Украине и вводит новые санкции против России", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
Вчера, 19:14
По словам эксперта, глава Белого вновь ввязывается в украинский конфликт из-за нежелания показать свою слабость на фоне невозможности выполнить обещание по его разрешению.
В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. Сотый день с момента выступления Трампа в должность настал 29 апреля.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаРоссияДжо Байден
 
 
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