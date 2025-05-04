https://ria.ru/20250504/zabajkale-2014888813.html
В Забайкалье расширилась география лесных пожаров
В Забайкалье расширилась география лесных пожаров - РИА Новости, 04.05.2025
В Забайкалье расширилась география лесных пожаров
География интенсивных рукотворных лесных пожаров расширилась в Забайкальском крае, возгорания "движутся" с севера на юг региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:00:00+03:00
2025-05-04T15:00:00+03:00
2025-05-04T15:00:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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тунгокоченский район
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. География интенсивных рукотворных лесных пожаров расширилась в Забайкальском крае, возгорания "движутся" с севера на юг региона, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. "В Забайкальском крае расширилась география интенсивно-действующих рукотворных лесных пожаров... (они - ред.) продвинулись с севера к югу в сторону Хилокского района. На 4 мая на территории Забайкальского края отмечается три наиболее интенсивно-действующих пожара... в Тунгокоченском, Карымском и Хилокском районах. Все очаги крупные. Пожар в Хилокском районе возник в результате перехода в лесной фонд с земли сельхозназначения огня пала сухой травы", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что весь апрель Авиалесоохрана и Забайкаллесхоз тушили лесные пожары в Тунгокоченском районе на северо-западе региона. "К третьей декаде апреля из-за дефицита влаги и ветра началась борьба с активными пожарами в сопредельных с Тунгокоченским – Читинском, Чернышевском, Карымском, Шилкинском районах", - добавили в федеральной Авиалесоохране. На тушении пожаров задействованы совместные группировки Авиалесоохраны и Забайкаллесхоза, для прокладки минерализованных полос привлечены бульдозеры и тракторы с плугами, информирует ведомство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250502/tela-2014654238.html
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
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происшествия, забайкальский край, хилокский район, тунгокоченский район, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Хилокский район, Тунгокоченский район, Природные пожары в России
В Забайкалье расширилась география лесных пожаров
Авиалесоохрана: лесные пожары движутся с севера на юг Забайкалья