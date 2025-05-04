https://ria.ru/20250504/zabajkale-2014888813.html

В Забайкалье расширилась география лесных пожаров

В Забайкалье расширилась география лесных пожаров - РИА Новости, 04.05.2025

В Забайкалье расширилась география лесных пожаров

География интенсивных рукотворных лесных пожаров расширилась в Забайкальском крае, возгорания "движутся" с севера на юг региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:00:00+03:00

2025-05-04T15:00:00+03:00

2025-05-04T15:00:00+03:00

происшествия

забайкальский край

хилокский район

тунгокоченский район

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662966_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_cc3b5156f8734197853fb6d9d4148a3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. География интенсивных рукотворных лесных пожаров расширилась в Забайкальском крае, возгорания "движутся" с севера на юг региона, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. "В Забайкальском крае расширилась география интенсивно-действующих рукотворных лесных пожаров... (они - ред.) продвинулись с севера к югу в сторону Хилокского района. На 4 мая на территории Забайкальского края отмечается три наиболее интенсивно-действующих пожара... в Тунгокоченском, Карымском и Хилокском районах. Все очаги крупные. Пожар в Хилокском районе возник в результате перехода в лесной фонд с земли сельхозназначения огня пала сухой травы", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что весь апрель Авиалесоохрана и Забайкаллесхоз тушили лесные пожары в Тунгокоченском районе на северо-западе региона. "К третьей декаде апреля из-за дефицита влаги и ветра началась борьба с активными пожарами в сопредельных с Тунгокоченским – Читинском, Чернышевском, Карымском, Шилкинском районах", - добавили в федеральной Авиалесоохране. На тушении пожаров задействованы совместные группировки Авиалесоохраны и Забайкаллесхоза, для прокладки минерализованных полос привлечены бульдозеры и тракторы с плугами, информирует ведомство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250502/tela-2014654238.html

https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

забайкальский край

хилокский район

тунгокоченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, хилокский район, тунгокоченский район, природные пожары в россии