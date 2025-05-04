Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкраинский дрон повредил купол храма в белгородском селе Ясные Зори
Украинский дрон повредил купол храма в белгородском селе Ясные Зори
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгородском районе в селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике — у транспортного средства поврежден прицеп. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша. Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори", — написал он.
Как рассказал представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко, из-за обстрелов украинских войск в регионе пострадало 20 храмов. Так, на прошлой неделе противник уничтожил деревянный комплекс Новый Иерусалим. В субботу, 3 мая, ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное.
Еще один БПЛА атаковал социальный объект в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его детонация привела к повреждению одного из помещений, уточнил глава региона.
Помимо этого, в селе Новоалександровка Борисовского района после удара дрона у легкового автомобиля выбило лобовое стекло, а забор частного домовладения посекло осколками.
Как указал Гладков, ВСУ также дважды обстреляли село Стригуны. После атаки одного из беспилотников оказалось повреждено остекление объекта торговли, после второго —машина и трактор были посечены осколками.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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