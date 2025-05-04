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Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 04.05.2025 (обновлено: 21:16 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vsu-2014913032.html
Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2025
Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:13:00+03:00
2025-05-04T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе в селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике — у транспортного средства поврежден прицеп. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша. Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори", — написал он.Еще один БПЛА атаковал социальный объект в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его детонация привела к повреждению одного из помещений, уточнил глава региона.Помимо этого, в селе Новоалександровка Борисовского района после удара дрона у легкового автомобиля выбило лобовое стекло, а забор частного домовладения посекло осколками. Как указал Гладков, ВСУ также дважды обстреляли село Стригуны. После атаки одного из беспилотников оказалось повреждено остекление объекта торговли, после второго —машина и трактор были посечены осколками. ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014213996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкраинский дрон повредил купол храма в белгородском селе Ясные Зори
Украинский дрон повредил купол храма в белгородском селе Ясные Зори - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Украинский дрон повредил купол храма в белгородском селе Ясные Зори
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе в селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике — у транспортного средства поврежден прицеп. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша. Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори", — написал он.
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Как рассказал представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко, из-за обстрелов украинских войск в регионе пострадало 20 храмов. Так, на прошлой неделе противник уничтожил деревянный комплекс Новый Иерусалим. В субботу, 3 мая, ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное.

Еще один БПЛА атаковал социальный объект в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его детонация привела к повреждению одного из помещений, уточнил глава региона.
Помимо этого, в селе Новоалександровка Борисовского района после удара дрона у легкового автомобиля выбило лобовое стекло, а забор частного домовладения посекло осколками.
Как указал Гладков, ВСУ также дважды обстреляли село Стригуны. После атаки одного из беспилотников оказалось повреждено остекление объекта торговли, после второго —машина и трактор были посечены осколками.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьКурская область
 
 
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