https://ria.ru/20250504/vsu-2014913032.html

Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 04.05.2025

Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T19:13:00+03:00

2025-05-04T19:13:00+03:00

2025-05-04T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори получил повреждения при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе в селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике — у транспортного средства поврежден прицеп. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша. Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори", — написал он.Еще один БПЛА атаковал социальный объект в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, его детонация привела к повреждению одного из помещений, уточнил глава региона.Помимо этого, в селе Новоалександровка Борисовского района после удара дрона у легкового автомобиля выбило лобовое стекло, а забор частного домовладения посекло осколками. Как указал Гладков, ВСУ также дважды обстреляли село Стригуны. После атаки одного из беспилотников оказалось повреждено остекление объекта торговли, после второго —машина и трактор были посечены осколками. ВСУ практически ежедневно совершают налеты на центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Чаще других под обстрелами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.

https://ria.ru/20250429/vsu-2014213996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область