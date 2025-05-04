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"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 04.05.2025 (обновлено: 23:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vsu-2014910127.html
"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну
"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну - РИА Новости, 04.05.2025
"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну
Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:31:00+03:00
2025-05-04T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
туомас малинен
марко рубио
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем", — отметил он.Кроме того, Малинен выразил уверенность в том, что подобный сценарий станет тайной целью Трампа, не сумевшего "продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно".Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
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в мире, россия, украина, сша, туомас малинен, марко рубио, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Туомас Малинен, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну

Малинен назвал разгром ВСУ единственным способом не допустить мировую войну

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружейный ствол на фоне флага Украины
Оружейный ствол на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружейный ствол на фоне флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем", — отметил он.
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Кроме того, Малинен выразил уверенность в том, что подобный сценарий станет тайной целью Трампа, не сумевшего "продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно".
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАТуомас МалиненМарко РубиоВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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