https://ria.ru/20250504/vsu-2014910127.html

"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну

"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну - РИА Новости, 04.05.2025

"Единственный способ": на Западе рассказали, как не допустить мировую войну

Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, заявил... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:31:00+03:00

2025-05-04T18:31:00+03:00

2025-05-04T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

туомас малинен

марко рубио

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105104/03/1051040350_0:65:2001:1190_1920x0_80_0_0_48b596c2de116170e2d8c11f195a123b.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, является единственным способом остановить перерастание конфликта в глобальную войну, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем", — отметил он.Кроме того, Малинен выразил уверенность в том, что подобный сценарий станет тайной целью Трампа, не сумевшего "продемонстрировать достаточно сильное лидерство, чтобы решить конфликт самостоятельно".Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, туомас малинен, марко рубио, вооруженные силы украины, государственный департамент сша