Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 04.05.2025 (обновлено: 15:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vsu-2014893632.html
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины - РИА Новости, 04.05.2025
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины
Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:32:00+03:00
2025-05-04T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
большесолдатский район
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы. У одной женщины 1979 года рождения минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. У второй 1972 года рождения также минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение головы", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей в Курской областной больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить раненых на ноги! Уважаемые жители, снова обращаюсь ко всем: враг не оставляет попыток нанести урон нашим городам, ранить наших людей. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250503/akhmat-2014807025.html
курская область
большесолдатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, большесолдатский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Большесолдатский район, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины

Хинштейн: две женщины пострадали при атаке БПЛА на деревню Будище под Курском

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы. У одной женщины 1979 года рождения минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. У второй 1972 года рождения также минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение головы", - написал он в Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей в Курской областной больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
"Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить раненых на ноги! Уважаемые жители, снова обращаюсь ко всем: враг не оставляет попыток нанести урон нашим городам, ранить наших людей. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
Безуспешная попытка проникновения ВСУ на территорию России - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
3 мая, 19:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныБольшесолдатский районАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала