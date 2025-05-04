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В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины - РИА Новости, 04.05.2025
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины
Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:32:00+03:00
2025-05-04T15:32:00+03:00
2025-05-04T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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большесолдатский район
александр хинштейн
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местных жительницы. У одной женщины 1979 года рождения минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. У второй 1972 года рождения также минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение головы", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн уточнил, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей в Курской областной больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести."Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить раненых на ноги! Уважаемые жители, снова обращаюсь ко всем: враг не оставляет попыток нанести урон нашим городам, ранить наших людей. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, большесолдатский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Большесолдатский район, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке беспилотника пострадали две женщины
Хинштейн: две женщины пострадали при атаке БПЛА на деревню Будище под Курском