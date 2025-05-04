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На Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания из-за ВСУ
На Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания из-за ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
На Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания из-за ВСУ
ВСУ наносят до 250 ударов в день по Кинбурнской косе, из-за этого там не осталось ни одного целого здания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:34:00+03:00
2025-05-04T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ наносят до 250 ударов в день по Кинбурнской косе, из-за этого там не осталось ни одного целого здания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией — до 100 ударов. В настоящее время на косе не осталось ни одного целого здания, все уничтожено", — сказал собеседник агентства.Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть территории находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за присоединение к России.
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черное море, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире
Черное море, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
На Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания из-за ВСУ
ВСУ наносят до 250 ударов в день по Кинбурнской косе, там уже нет целых зданий