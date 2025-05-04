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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vsu-2014861554.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 04.05.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 120 снарядами, четыре минах жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:43:00+03:00
2025-05-04T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
архангельское
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 120 снарядами, четыре минах жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 14 частных домовладениях, храме, магазине, социальном объекте, сельхозтехнике и 10 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Борисовском районе село Стригуны атаковано 2 беспилотниками, пострадала мирная жительница. В Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 17 дронов. В Вейделевском районе совершены падения двух беспилотников самолётного типа. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 7 боеприпасов. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, архангельское, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Архангельское, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 снарядами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 120 снарядами, четыре минах жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 14 частных домовладениях, храме, магазине, социальном объекте, сельхозтехнике и 10 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Борисовском районе село Стригуны атаковано 2 беспилотниками, пострадала мирная жительница. В Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 17 дронов. В Вейделевском районе совершены падения двух беспилотников самолётного типа. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 7 боеприпасов.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки на Свято-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАрхангельскоеУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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