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ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска
Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:56:00+03:00
2025-05-04T10:56:00+03:00
2025-05-04T10:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Славянска была зафиксирована серия прилетов. Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА и емкость с ГСМ. Потери противника: около 10 военных тяжело ранены, четверо погибли", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска
ВС РФ уничтожили военную технику и склад БПЛА ВСУ в районе Славянска