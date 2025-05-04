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ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vsu-2014853148.html
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска
Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:56:00+03:00
2025-05-04T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
киев
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Славянска была зафиксирована серия прилетов. Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА и емкость с ГСМ. Потери противника: около 10 военных тяжело ранены, четверо погибли", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
киев
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безопасность, славянск, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска

ВС РФ уничтожили военную технику и склад БПЛА ВСУ в районе Славянска

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В районе Славянска была зафиксирована серия прилетов. Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА и емкость с ГСМ. Потери противника: около 10 военных тяжело ранены, четверо погибли", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскКиевДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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