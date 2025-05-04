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ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска

ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска - РИА Новости, 04.05.2025

ВС России уничтожили военную технику ВСУ в районе Славянска

Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:56:00+03:00

2025-05-04T10:56:00+03:00

2025-05-04T10:56:00+03:00

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе Славянска на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожена военная техника, склад с беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В районе Славянска была зафиксирована серия прилетов. Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА и емкость с ГСМ. Потери противника: около 10 военных тяжело ранены, четверо погибли", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск

киев

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безопасность, славянск, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы рф