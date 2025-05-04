https://ria.ru/20250504/vsu-2014848061.html

Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске

Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске - РИА Новости, 04.05.2025

Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске

ВСУ взрывали стены дома в Дзержинске в ДНР, в подвале которого прятались жители, из-за чего их чуть не засыпало, рассказала РИА Новости беженка из Дзержинска. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:13:00+03:00

2025-05-04T10:13:00+03:00

2025-05-04T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. ВСУ взрывали стены дома в Дзержинске в ДНР, в подвале которого прятались жители, из-за чего их чуть не засыпало, рассказала РИА Новости беженка из Дзержинска. По ее словам, боевики ВСУ, чтобы их передвижения не заметили российские военные, сделали себе проход в стене дома, взорвав ее, после чего в подвале обрушился потолок. "Чуть нескольких человек задело. Эта плита (потолочная - ред.) у нас прогнулась в этом, в подвале. Не знаю, как мы не взорвались" , - сказала беженка. По ее словам, ВСУ не предупреждали жителей о намерении подорвать стену. Женщина отказалась показывать свое лицо, чтобы не подвергать опасности своих родственников. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)