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Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vsu-2014848061.html
Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске
Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске - РИА Новости, 04.05.2025
Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске
ВСУ взрывали стены дома в Дзержинске в ДНР, в подвале которого прятались жители, из-за чего их чуть не засыпало, рассказала РИА Новости беженка из Дзержинска. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:13:00+03:00
2025-05-04T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. ВСУ взрывали стены дома в Дзержинске в ДНР, в подвале которого прятались жители, из-за чего их чуть не засыпало, рассказала РИА Новости беженка из Дзержинска. По ее словам, боевики ВСУ, чтобы их передвижения не заметили российские военные, сделали себе проход в стене дома, взорвав ее, после чего в подвале обрушился потолок. "Чуть нескольких человек задело. Эта плита (потолочная - ред.) у нас прогнулась в этом, в подвале. Не знаю, как мы не взорвались" , - сказала беженка. По ее словам, ВСУ не предупреждали жителей о намерении подорвать стену. Женщина отказалась показывать свое лицо, чтобы не подвергать опасности своих родственников. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
донецкая народная республика
торецк
горловка
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске

Беженка из Дзержинска: ВСУ взрывали стены дома, где прятались мирные жители

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. ВСУ взрывали стены дома в Дзержинске в ДНР, в подвале которого прятались жители, из-за чего их чуть не засыпало, рассказала РИА Новости беженка из Дзержинска.
По ее словам, боевики ВСУ, чтобы их передвижения не заметили российские военные, сделали себе проход в стене дома, взорвав ее, после чего в подвале обрушился потолок.
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"Чуть нескольких человек задело. Эта плита (потолочная - ред.) у нас прогнулась в этом, в подвале. Не знаю, как мы не взорвались" , - сказала беженка.
По ее словам, ВСУ не предупреждали жителей о намерении подорвать стену.
Женщина отказалась показывать свое лицо, чтобы не подвергать опасности своих родственников.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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