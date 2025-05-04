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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 04.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия за сутки провела 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 7 населенным... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:20:00+03:00
2025-05-04T09:20:00+03:00
2025-05-04T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 7 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Алешки, Пролетарка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ нанесли 30 ударов из артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области