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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:18:00+03:00

2025-05-04T12:18:00+03:00

2025-05-04T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.Противник потерял до 60-ти военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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