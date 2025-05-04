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ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 04.05.2025 (обновлено: 12:26 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vsu--2014864290.html
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 520 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:13:00+03:00
2025-05-04T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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