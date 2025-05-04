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ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 520 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:13:00+03:00
2025-05-04T12:13:00+03:00
2025-05-04T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 военных в зоне действий "Центра" за сутки