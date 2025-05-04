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ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Киев за сутки потерял свыше 275 военных в зоне действий "Южной" российской группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:09:00+03:00
2025-05-04T12:09:00+03:00
2025-05-04T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 275 военных в зоне действий "Южной" российской группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Заря, Серебрянка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки