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ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Киев за сутки потерял свыше 275 военных в зоне действий "Южной" российской группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:09:00+03:00

2025-05-04T12:09:00+03:00

2025-05-04T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Киев за сутки потерял свыше 275 военных в зоне действий "Южной" российской группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Заря, Серебрянка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия