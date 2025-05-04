https://ria.ru/20250504/vrachi-2014902402.html

Врачи борются за жизнь мужчины, на которого в Башкирии напал медведь

Врачи борются за жизнь мужчины, на которого в Башкирии напал медведь - РИА Новости, 04.05.2025

Врачи борются за жизнь мужчины, на которого в Башкирии напал медведь

Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:44:00+03:00

2025-05-04T16:44:00+03:00

2025-05-04T16:44:00+03:00

абзелиловский район

общество

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УФА, 4 мая - РИА Новости. Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу. "Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя", - написал Рахматуллин. По его данным, мужчина в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны.

https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html

https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html

абзелиловский район

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абзелиловский район, общество