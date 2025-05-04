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Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне - РИА Новости, 04.05.2025
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08:04 04.05.2025 (обновлено: 09:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/voyna-2014838607.html
Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне
Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне - РИА Новости, 04.05.2025
Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне
Отправка солдат НАТО на Украину может привести к новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:04:00+03:00
2025-05-04T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Отправка солдат НАТО на Украину может привести к новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.“Европа еще будто не поняла, что в политике США происходит перемена отношения к России. Есть страны, заинтересованные в дальнейшей эскалации напряжения. Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - считает собеседник агентства.Как полагает Гашпар, главные заинтересованные в эскалации страны – это Франция и Великобритания, в то время как меньшие страны ЕС понимают, что отправка войск на Украину вызвала бы новый крупный конфликт в Европе. При этом парламентарий отметил, что на сегодняшний день европейские страны утратили экономическую конкурентоспособность из-за санкций против России.“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти. Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится, и в Европе возобладает здравый смысл”, - добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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украина, россия, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, тибор гашпар
Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире, Тибор Гашпар
Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне

Гашпар: отправка солдат НАТО на Украину может привести к мировой войне

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Отправка солдат НАТО на Украину может привести к новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
“Европа еще будто не поняла, что в политике США происходит перемена отношения к России. Есть страны, заинтересованные в дальнейшей эскалации напряжения. Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - считает собеседник агентства.
Как полагает Гашпар, главные заинтересованные в эскалации страны – это Франция и Великобритания, в то время как меньшие страны ЕС понимают, что отправка войск на Украину вызвала бы новый крупный конфликт в Европе. При этом парламентарий отметил, что на сегодняшний день европейские страны утратили экономическую конкурентоспособность из-за санкций против России.
“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти. Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится, и в Европе возобладает здравый смысл”, - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России
1 мая, 08:00
 
УкраинаРоссияЕвропаЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ миреТибор Гашпар
 
 
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