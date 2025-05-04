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Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне

Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне - РИА Новости, 04.05.2025

Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне

Отправка солдат НАТО на Украину может привести к новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:04:00+03:00

2025-05-04T08:04:00+03:00

2025-05-04T09:08:00+03:00

украина

россия

европа

эммануэль макрон

сергей лавров

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Отправка солдат НАТО на Украину может привести к новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.“Европа еще будто не поняла, что в политике США происходит перемена отношения к России. Есть страны, заинтересованные в дальнейшей эскалации напряжения. Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - считает собеседник агентства.Как полагает Гашпар, главные заинтересованные в эскалации страны – это Франция и Великобритания, в то время как меньшие страны ЕС понимают, что отправка войск на Украину вызвала бы новый крупный конфликт в Европе. При этом парламентарий отметил, что на сегодняшний день европейские страны утратили экономическую конкурентоспособность из-за санкций против России.“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти. Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится, и в Европе возобладает здравый смысл”, - добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, тибор гашпар