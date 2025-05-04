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Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановили - РИА Новости, 04.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:03 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vorobev-2014897753.html
Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановили
Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановили - РИА Новости, 04.05.2025
Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановили
Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:03:00+03:00
2025-05-04T16:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
дмитров
андрей воробьев
россети московский регион
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. &quot;Четвертые сутки после циклона, последствия которого энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет. Нам удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий. Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин&quot;, - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Губернатор также поблагодарил коллег из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление "Россетей Московского региона" прибыли дополнительные бригады энергетиков. "Сейчас работы по так называемой "высокой стороне" почти завершены, продолжается восстановление фидеров — это высоковольтные линии по 110 киловатт, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров", - отметил Воробьев. Губернатор подчеркнул, что все бригады по ликвидации последствий аварии работают в круглосуточном режиме. "Что касается "низкой стороны" — это сети по 0,4 киловатт, которые подводят электричество к населенным пунктам. После восстановления фидеров, бригады переходят туда, там тоже много работы. Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена. Ситуация меняется к лучшему с каждым часом", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), истра, дмитров, андрей воробьев, россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Дмитров, Андрей Воробьев, Россети Московский регион
Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановили

Андрей Воробьев: электроснабжение в основной части Подмосковья восстановлено

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«

"Четвертые сутки после циклона, последствия которого энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет. Нам удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий. Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также поблагодарил коллег из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление "Россетей Московского региона" прибыли дополнительные бригады энергетиков.
«
"Сейчас работы по так называемой "высокой стороне" почти завершены, продолжается восстановление фидеров — это высоковольтные линии по 110 киловатт, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров", - отметил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что все бригады по ликвидации последствий аварии работают в круглосуточном режиме.
"Что касается "низкой стороны" — это сети по 0,4 киловатт, которые подводят электричество к населенным пунктам. После восстановления фидеров, бригады переходят туда, там тоже много работы. Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена. Ситуация меняется к лучшему с каждым часом", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраДмитровАндрей ВоробьевРоссети Московский регион
 
 
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