https://ria.ru/20250504/vorbev-2014934977.html

Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается

Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается - РИА Новости, 04.05.2025

Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается

Число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:37:00+03:00

2025-05-04T22:37:00+03:00

2025-05-04T22:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Есть положительная динамика: по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что Дмитровский округ остается одним из самых пострадавших: отключены десятки населенных пунктов, более 300 СНТ остаются без света. В округ направлено максимальное число аварийных бригад — 36. В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от Россетей и Мособлэнерго, а также бригады из других регионов, в том числе из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска, добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250502/vorobev-2014657030.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев