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Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается - РИА Новости, 04.05.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
22:37 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vorbev-2014934977.html
Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается
Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается - РИА Новости, 04.05.2025
Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается
Число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:37:00+03:00
2025-05-04T22:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Есть положительная динамика: по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что Дмитровский округ остается одним из самых пострадавших: отключены десятки населенных пунктов, более 300 СНТ остаются без света. В округ направлено максимальное число аварийных бригад — 36. В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от Россетей и Мособлэнерго, а также бригады из других регионов, в том числе из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска, добавил Воробьев.
https://ria.ru/20250502/vorobev-2014657030.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Число обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается

Воробьев: число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число жалоб и обесточенных после циклона домов в Подмосковье снижается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Есть положительная динамика: по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся и ночью, несмотря на прогнозируемое усиление ветра и дожди. Работаем, пока свет не вернется в каждый дом", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Дмитровский округ остается одним из самых пострадавших: отключены десятки населенных пунктов, более 300 СНТ остаются без света. В округ направлено максимальное число аварийных бригад — 36.
В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от Россетей и Мособлэнерго, а также бригады из других регионов, в том числе из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска, добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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