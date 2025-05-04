https://ria.ru/20250504/vino-2014374962.html

Шанс века. Чем Россия может укрепить позиции

Шанс века. Чем Россия может укрепить позиции - РИА Новости, 04.05.2025

Шанс века. Чем Россия может укрепить позиции

Прошлый год выдался тяжелым для большинства традиционных винодельческих регионов, и глобальное производство упало на 4,8%, до 226 миллионов гектолитров. А в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:01:00+03:00

вино

россия

китай

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экономика

виноделие

виноградники

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Прошлый год выдался тяжелым для большинства традиционных винодельческих регионов, и глобальное производство упало на 4,8%, до 226 миллионов гектолитров. А в российских хозяйствах, напротив, дела идут на лад. Однако эксперты предупреждают: потенциал роста не бесконечен. Чтобы полноценно выйти на мировой рынок, нужно еще многого достичь.Неблагоприятные условияГендиректор Международной организации виноградарства и виноделия Джон Баркер так объяснил спад: "Жара и засуха, непредсказуемые погодные явления. Кроме того — падение спроса. Худший результат с 1961 года, когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе".По площади виноградников лидирует Испания — 13%. У Франции и Китая по 11, Италии — десять, Турции — шесть, США — пять. И эти земельные угодья сокращаются четвертый год подряд. В 2024-м — на 0,6%, до 7,1 миллиона гектаров. Лишь в Италии небольшой плюс, добавил Баркер.И в России положительная динамика. Так, в ГК "Абрау-Дюрсо" прибавили 316 гектаров. Общая площадь виноградников в стране, по данным Минсельхоза, превысила 110 тысяч. Прирост в Крыму — две тысячи, Краснодарском крае — 1,9 тысячи.В январе произвели 3,4 миллиона декалитров вина — на 18% больше, чем годом ранее. У тихих вин — плюс 16,5%, 2,24 миллиона, игристых — 23,4%, 1,1 миллиона.Что русскому хорошоПродажи — рекордные за 15 лет, сообщил вице-президент, член правления РАЭРР Александр Ставцев."Порядка полумиллиарда литров... И это примерно столько, сколько отрасль сегодня готова предоставить", — сказал он в рамках акции "Дни российских вин".Приоритетное направление экспорта — Китай. В первом квартале туда отправили почти 700 тонн, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, проинформировал центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.Всего же за рубеж продали около тысячи тонн. Китаю — 72%, Турции — 18. Также в качестве перспективных эксперты называют некоторые страны СНГ (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и Юго-Восточной Азии. Например, Вьетнам, где наблюдается заметный рост интереса к вину, уточняет основатель компании Wine Tasting и амбассадор французских производителей в России и странах СНГ Олег Будаев.Помогла и госпомощь: ограничение импорта балкового вина, субсидии, стимулирование интереса к российскому продукту через масштабирование таких мероприятий, как дегустационные салоны, выставки и фестивали, перечислил он.Возможности не безграничныОднако всего этого явно недостаточно, подчеркивают эксперты.Площадь виноградников в шесть с лишним раз меньше, чем в Италии, и почти в восемь — Франции. И производителей мало. "По разным оценкам, в России сейчас от 150 до 200 виноделен и винзаводов. Для сравнения: в одном только регионе Бордо — более семи тысяч, по всей Франции — около 35 тысяч. То есть разница с традиционными винными державами колоссальная. Нам есть куда расти и стремиться", — говорит Будаев.Возможно, имеет смысл вернуться к выпуску фруктовых вин. "Дело в том, что большая часть нашей территории непригодна для винограда, но хорошо растут фрукты и ягоды. Фруктовые вина уже производят в странах ЕАЭС и имеют соответствующие определения в техническом регламенте союза. Кроме того, это поспособствует развитию садоводства и сельского хозяйства", — указывает руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, целесообразно определить оптимальные требования к таким винам и ввести зачетный механизм по акцизам, аналогичный виноградным.Также среди перспективны сладкие и ликерные вина. В этом сегменте качество винограда не так важно, как в сухих винах, и проще конкурировать с тем же Порто. "До санкций российский продукт экспортировали даже в Германию, где много любителей подобного", — напоминает эксперт.Продвижение сладких и полусладких вин имеет смысл и внутри страны. Значительная часть россиян предпочитает именно такое, добавляет Шапкин, и, если отказаться от миссии приучить пить исключительно сухое, продажи можно удвоить за три года.

https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

россия

китай

франция

италия

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вино, россия, китай, франция, италия, экономика, виноделие, виноградники