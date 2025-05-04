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Ветеран ВОВ из Узбекистана рассказал, что сделает после окончания СВО - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 04.05.2025 (обновлено: 08:15 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/veteran-2014838969.html
Ветеран ВОВ из Узбекистана рассказал, что сделает после окончания СВО
Ветеран ВОВ из Узбекистана рассказал, что сделает после окончания СВО - РИА Новости, 04.05.2025
Ветеран ВОВ из Узбекистана рассказал, что сделает после окончания СВО
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:12:00+03:00
2025-05-04T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дональд трамп
сталинград
ташкент
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 4 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за Победу после ее окончания. Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени. "Я жду перемирия, так говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал – когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это еще одна Победа!" - добавил Акрамов, отвечая на вопрос, следит ли он за последними событиями в мире. Фронтовик, который в декабре отметил свой вековой юбилей, сообщил, что внимательно послушал новости про недавний двухчасовой разговор президентов России и США. "Мне нравится, что позиция Путина очень четко изложена. Дай бог, чтобы все наладилось", - добавил Акрамов. Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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владимир путин, дональд трамп, сталинград, ташкент, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сталинград, Ташкент, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран ВОВ из Узбекистана рассказал, что сделает после окончания СВО

Ветеран ВОВ Акрамов заявил, что выпьет 100 грамм за Победу после окончания СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер группы разминирования ВС России
Сапер группы разминирования ВС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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ТАШКЕНТ, 4 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал РИА Новости, что внимательно следит за ходом специальной военной операции (СВО) на Украине и обязательно выпьет 100 грамм за Победу после ее окончания.
Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени.
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"Я жду перемирия, так говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал – когда СВО закончится, обязательно выпью сто грамм, для меня это еще одна Победа!" - добавил Акрамов, отвечая на вопрос, следит ли он за последними событиями в мире.
Фронтовик, который в декабре отметил свой вековой юбилей, сообщил, что внимательно послушал новости про недавний двухчасовой разговор президентов России и США. "Мне нравится, что позиция Путина очень четко изложена. Дай бог, чтобы все наладилось", - добавил Акрамов.
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампСталинградТашкентУкраина80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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