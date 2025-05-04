"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше
"Вести недели" выйдут раньше из-за фильма к 25-летию первой инаугурации Путина
© Пресс-служба ВГТРКВедущий программы "Вести недели" на канале "Россия" Дмитрий Киселев
© Пресс-служба ВГТРК
Ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия для просмотра документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", приуроченного к 25-летней годовщине первой инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости автор и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв.
Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" выйдет в эфир в 21:00 по местному времени в зависимости от часового пояса.
"Программа "Вести недели" сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который посвящен важной дате - 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. "Вести недели" начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00", - сказал Киселёв.