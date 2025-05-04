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"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше - РИА Новости, 04.05.2025
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10:21 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/vesti-2014848469.html
"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше
"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше - РИА Новости, 04.05.2025
"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше
Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:21:00+03:00
2025-05-04T10:21:00+03:00
общество
дмитрий киселев
программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия для просмотра документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", приуроченного к 25-летней годовщине первой инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости автор и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв.Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" выйдет в эфир в 21:00 по местному времени в зависимости от часового пояса."Программа "Вести недели" сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который посвящен важной дате - 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. "Вести недели" начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00", - сказал Киселёв.
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общество, дмитрий киселев, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), владимир путин
Общество, Дмитрий Киселев, Программа "Вести недели" ( телеканал "Россия 1"), Владимир Путин
"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше

"Вести недели" выйдут раньше из-за фильма к 25-летию первой инаугурации Путина

© Пресс-служба ВГТРКВедущий программы "Вести недели" на канале "Россия" Дмитрий Киселев
Ведущий программы Вести недели на канале Россия Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Пресс-служба ВГТРК
Ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия для просмотра документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", приуроченного к 25-летней годовщине первой инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости автор и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв.
Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" выйдет в эфир в 21:00 по местному времени в зависимости от часового пояса.
"Программа "Вести недели" сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который посвящен важной дате - 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. "Вести недели" начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00", - сказал Киселёв.
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ОбществоДмитрий КиселевПрограмма "Вести недели" ( телеканал "Россия 1")Владимир Путин
 
 
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