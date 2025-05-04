https://ria.ru/20250504/vesti-2014848469.html

"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше

"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше - РИА Новости, 04.05.2025

"Вести недели" в воскресенье выйдут на час раньше

Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:21:00+03:00

2025-05-04T10:21:00+03:00

2025-05-04T10:21:00+03:00

общество

дмитрий киселев

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в это воскресенье выходит в эфир на час раньше - в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия для просмотра документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", приуроченного к 25-летней годовщине первой инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости автор и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв.Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" выйдет в эфир в 21:00 по местному времени в зависимости от часового пояса."Программа "Вести недели" сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который посвящен важной дате - 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. "Вести недели" начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00", - сказал Киселёв.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, дмитрий киселев, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), владимир путин