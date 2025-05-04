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Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне рассказали об акции

Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне рассказали об акции - РИА Новости, 04.05.2025

Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне рассказали об акции

В американской столице городе Вашингтон в субботу прошла акция "Бессмертный полк", которая собрала более ста участников, приехавших почтить память погибших в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:53:00+03:00

2025-05-04T01:53:00+03:00

2025-05-04T08:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости, Игорь Наймушин. В американской столице городе Вашингтон в субботу прошла акция "Бессмертный полк", которая собрала более ста участников, приехавших почтить память погибших в годы Великой отечественной войны. Нынешний "Бессмертный полк" в Вашингтоне стал первой согласованной акцией за последние шесть лет. Сначала его не проводили из-за пандемии, а затем власти не выдавали разрешение из-за "сложной политической ситуации", заявила РИА Новости координатор проекта Анна Блоха. Праздник важнее провокаций В этом году организаторы приняли решение провести шествие, несмотря на возможные провокации. В результате на мероприятие собралось не менее сотни участников, приехавших в столицу из различных американских штатов. "Мы и раньше ходили. Для нас это святое", - сообщил корреспонденту РИА Новости один из участников "Бессмертного полка" Игорь Правиков. Он признался, что был очень рад, узнав о решении властей Вашингтона согласовать акцию в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Его супруга Татьяна призналась, что они с мужем не боятся провокаций. "Мы надеемся, что люди горластые рядом орут, но, по крайней мере, благоразумные, поэтому мы не боимся", - сказала она. Местом начала шествия стал парк Лафайет-сквер, расположенный напротив администрации президента США. Участники акции стали съезжаться к нему заранее с флагами, транспарантами, портретами своих родственников и копиями знамени Победы. По словам одного из гостей мероприятия Дмитрия, он приехал в Вашингтон из Нью-Йорка с сыном специально, чтобы тот принял участие в "Бессмертном полку". "Мне было важно привести своего сына сюда, чтобы он в первый раз поучаствовал осознанно в этом. Для нас это священный праздник, и мы не можем это пропустить", - заявил он РИА Новости. Дмитрий отметил, что был готов к провокациям, поскольку провести праздник важнее. Под звук оркестра Маршрутом движения "Бессмертного полка" стала 17-я улица от здания Белого дома до мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Под звуки оркестра и общее пение участники акции прошли организованной колонной в сопровождении автомобилей и мотоциклов полиции. "У меня дедушка с бабушкой ветераны войны. Дедушка был летчиком - Тушенцов Владимир Васильевич, бабушка Балыкина Полина Павловна. Она была радисткой, он летчиком", - сказала агентству участница "Полка" Анастасия, которая пришла на мероприятие с двумя дочерьми. По ее словам, решение прийти с детьми необходимо, чтобы они знали о своих предках и о войне. "В этой стране в истории им преподают, что в части Советского Союза, наверное, участие было не такое большое, как оно на самом деле было. Мне хотелось бы, чтобы они знали правду", - подчеркнула Анастасия. Вернуться к общему Помимо русскоязычных участников, на "Бессмертный полк" также пришли и иностранцы. Один из них, американец Уильям Джонс, сообщил РИА Новости, что проведение акции важно не только для России, но и для всего мира. "Вторая мировая война и победа в ней были общей победой. Самая большая цена, конечно, была (заплачена - ред.) Советским Союзом - это факт. Никто не может этого отрицать. И поэтому прийти и пройти маршем в память об этом очень важно не только для России, но и для мира, чтобы напомнить о том, что на самом деле произошло", - сказал Джонс. Он подчеркнул, что сейчас отношения между США и Россией улучшаются и теперь есть возможность "вернуться к тому, что правильно и является общим для всех нас". Акция "Бессмертный полк" завершилась у мемориала Второй мировой войне. Там участники шествия под звуки музыкального оркестра возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе, а также к табличке "Мурманск". "Это очень важно, чтобы возложили цветы дети. Дети, которые приехали из штата Нью-Йорк, из штата Мэриленд, из штата Вирджиния, из штата Флорида", - отметила в беседе с агентством одна из организаторов "Бессмертного полка" в Вашингтоне Анна Кирьякова. Она сообщила, что всего в инициативную группу вошло 7 человек, которые приняли активное участие в организации мероприятия. Комментируя решение согласовать акцию, Кирьякова призналась, что власти пошли навстречу организаторам. "Они действительно были очень вежливы и очень внимательны к нашей просьбе. Нам перекрыли улицу полицейские, нам дали разрешение. Мы безумно им благодарны за то, что позволили нам выразить свое почтение всем тем, кто пал в Великой отечественной войне", - заключила она.

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https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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Акция "Бессмертный полк" в Вашингтоне В Вашингтоне в субботу прошла акция "Бессмертный полк", которая собрала более ста участников, приехавших почтить память погибших в годы Великой отечественной войны. Это была первая согласованная акция за последние шесть лет. Сначала её не проводили из-за пандемии, а затем власти не выдавали разрешение из-за "сложной политической ситуации", заявила РИА Новости координатор проекта Анна Блоха. Шествие стартовало от парка Лафайет-сквер и завершилось у мемориала Второй мировой войне. Там участники шествия под звуки оркестра возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе. 2025-05-04T01:53 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат)